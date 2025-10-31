Alle Elezioni USA, il 62% dei cittadini vorrebbe un terzo partito: tra loro, secondo un sondaggio Gallup, solo l'11% lo voterebbe convintamente

Un recente sondaggio condotto dalla società di consulenza Gallup ha rilevato un sentimento nuovo nei cittadini statunitensi, notando che cresce sempre di più il supporto a un terzo partito – oltre ovviamente a Repubblicani e Democratici – che potrebbe presentarsi alle elezioni USA: il dato attuale – raccolto nel corso della prima settimana di settembre – è tra i massimi storici, cresciuto di oltre 20 punti percentuali dal 2003 a questa parte; segnale che alle prossime elezioni USA qualcosa potrebbe cambiare.

La Russia ha lanciato in Ucraina 23 missili 9M729/ "Possono trasportare testate nucleari fino a 2500 km"

Come sarà noto, infatti, alle elezioni USA si sono sempre e solo – storicamente – presentati i Repubblicani e i Democratici con i rispettivi candidati di punta, mentre i cosiddetti “indipendenti” – come fu lo scorso anno Kennedy Jr – nelle ultime battute della campagna finiscono per supportare uno o l’altro, indirizzando il rispettivo elettorato: l’idea di un terzo partito, però, secondo il sondaggio è allettante ormai per il 62% degli elettori, pari al dato del 2021 e appena inferiore di un punto rispetto al picco del 2023.

Cancellato l'incontro Trump Putin a Budapest/ Svelati i motivi segreti dietro alle condizioni della Russia

L’altra faccia di questa singolare medaglia – rileva sempre Gallup – è che a fronte di un 62% di cittadini a favore di un terzo partito, solamente il 30% (secondo dato più basso mai toccato, dopo il 26% del 2013) approva l’operato dei due partiti principali, calato rapidamente dopo le ultime elezioni USA; mentre non stupirà che il sostegno al terzo partito è maggiore tra gli Indipendenti (74%) e tra i Democratici (58%) con una tendenza che secondo Gallup storicamente dipende da chi si trova all’opposizione.

Elezioni USA, il sondaggio Gallup sul terzo partito: “Complessivamente solo l’11% dei cittadini lo voterebbe convintamente”

Insomma, è chiaro che ormai un terzo partito sembra essere quasi un obbligo per una larga fetta della popolazione statunitense, ma è entrando ancora più nel merito del dato nudo e crudo che la situazione di fa diametralmente opposta: analizzando, infatti, le intenzioni di voto in ipotetiche elezioni USA che potrebbe tenersi in questo momento, solamente il 55% degli elettori di direbbe “abbastanza” disposto a votare per un terzo partito, dei quali appena il 15% si dice “molto” propenso.

Usa offrono ad Hamas passaggio per lasciare zone controllate da Israele/ "Necessario per stabilizzare tregua"

Torna anche nelle intenzioni di voti alle elezioni USA il dato che abbiamo visto prima su indipendenti (dei quali il 29% sarebbe “molto” disposto), ma tra Democratici e Repubblicani il consenso cala nettamente (rispettivamente 9 e 7 per cento); ma più interessante è il dato che emerge nel caso in cui il terzo partito sia dato come svantaggiato alle elezioni USA: in questo caso il 54% di chi l’avrebbe votato con “abbastanza” probabilità cambierebbe il suo voto e lo stesso farebbero il 23% degli elettori “molto” convinti; con la conseguenza che i potenziali elettori convinti e che non cambierebbero idea sarebbero solo l’11% del totale.

In tal senso, infatti, coloro che cambierebbero voto se il terzo partito fosse dato come svantaggiato alle elezioni USA ritengono nell’85% dei casi che si tratterebbe di uno “spreco” del loro diritto al voto, mentre un altro 82% è preoccupato che finirebbe – con un voto inutile – per favorire il candidato avversario che gli piace meno: in questo capitolo non emergono grosse differenze rispetto al partito di appartenenza; ma è interessante notare che generalmente gli elettori giovani sono meno preoccupati da entrambe le circostanze.