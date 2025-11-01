Il 4 novembre si vota per governatori e sindaci: per i democratici una prova importante. Il problema è tornare a parlare all’America rurale e operaia

Il 2025 non è un anno di elezioni negli USA: le presidenziali si sono tenute da poco e le elezioni di metà mandato per il rinnovo della camera e di un terzo del senato saranno a novembre 2026. Tuttavia martedì 4 novembre si tengono alcune importanti elezioni locali che potranno, se non rafforzare il partito democratico, uscito malissimo dalle elezioni dello scorso anno, quanto meno alzare il morale dei suoi sostenitori ed aiutarci a capire da che parte sta andando il partito progressista americano.

In Virginia, grande stato della costa ovest, tradizionalmente democratico ma in alcuni anni contendibile, si sfidano la vice-governatrice uscente, la repubblicana Winsome Earle-Sears, afroamericana e veterana dei marines, con la deputata democratica Abigail Spanberger. La prima, forte della sua storia di riscatto personale, offre una visione di governo pragmatica, in linea con quella del governatore uscente Youngkin, la seconda fa leva sulla sua lunga esperienza politica e sulla critica nei confronti del governo Trump.

La dura opposizione nei confronti del presidente è il leitmotiv della campagna della candidata dem in New Jersey, l’ex Pilota di elicotteri Mikie Sherrill, che sfida il repubblicano Jack Ciattarelli, il quale invece cerca di riportare il dibattito su temi prettamente locali, quali il costo crescente della vita, la sicurezza, i trasporti e la tassazione statale, tra le più alte di tutti gli Stati Uniti. In uno stato che negli ultimi anni ha votato tendenzialmente democratico, la stanchezza delle zone rurali e delle periferie nei confronti del governo centrale potrebbe favorire il candidato repubblicano.

In entrambi gli stati i candidati democratici sono avanti nei sondaggi. Una vittoria Dem con un buon margine potrebbe essere considerata un segnale di affaticamento per il partito del presidente, mentre un insuccesso, o anche solo due vittorie con margine risicato, mostrerebbero ai democratici come l’attuale modalità di fare opposizione non stia funzionando.

Discorso diverso per la corsa alla poltrona del sindaco della città simbolo (almeno per noi italiani) dell’America. Zohran Mamdani, 33 anni, musulmano, nato a Kampala in Kenya ed arrivato a New York all’età di 7 anni, sembra indirizzato verso la vittoria. Con un programma disruptive, che ha messo al centro il costo proibitivo della vita nella grande mela e con proposte di stampo populista, come il trasporto pubblico gratuito per i cittadini e il congelamento dei canoni di locazione, il giovane deputato, attivista della Democratic Socialist of America, ha vinto le primarie Dem contro diversi sfidanti, molti dei quali più esperti e meglio finanziati di lui.

Uno stile comunicativo giovanile e brillante e l’uso sapiente dei social network gli hanno permesso di consolidare il vantaggio sugli sfidanti, in particolare l’ex governatore dello stato di New York, l’indipendente Andrew Cuomo e l’eccentrico repubblicano Curtis Silwa. Quest’ultimo non ha ceduto alle pressioni di alcuni grandi donatori repubblicani, che gli chiedevano di rinunciare ad una corsa con poche possibilità di successo per favorire il moderato Cuomo, consolidando così il vantaggio del candidato democratico.

Nel frattempo, un paper, recentemente pubblicato da un gruppo di studiosi di centro sinistra e intitolato Deciding to Win contesta la linea tenuta dai Dem negli ultimi vent’anni, ritenendo che il partito democratico si sia indebolito, con una retorica liberal tipica della classe bianca delle città sulla costa. In particolare, si considera come siano state over-prioritized alcune tematiche nettamente liberal rispetto ad altre.

Il report fa notare come dal 2012 al 2024 sono esplose nei discorsi Dem le tematiche relative a specifici gruppi etnici (+ 828%), alla giustizia ambientale (+333%) ai diritti LGBTQ+ (+1044%) mentre si è utilizzata la parola men (uomo) il 63% in meno e l’utilizzo della parola responsabilità è crollato dell’83%. Gli estensori del report evidenziano come questo non abbia portato ad una crescita del partito tra gli elettori appartenenti alle minoranze etniche (anzi, in diversi casi ha portato ad una diminuzione) ma abbia aumentato le difficoltà del partito tra gli elettori non laureati e i lavoratori sindacalizzati, che spesso vedono il partito democratico come un movimento delle élite culturali a loro lontane.

Da un lato il successo di Mamdani, dimostra ai Dem come per vincere non si debba sempre andare verso il centro: l’attenzione alle esigenze sociali, ed in particolare alle tematiche della casa, del costo della vita, del lavoro povero, può unire i giovani con le minoranze etniche e se accompagnato da una comunicazione brillante può garantire la vittoria, in particolare nelle zone storicamente a vocazione più liberal.

Dall’altra, la parola socialismo fa ancora paura e ribrezzo alla pancia profonda dell’America, sia quella rurale che quella operaia, ad un’America che teme gli sprechi pubblici e l’assistenzialismo, un’America ancora convinta che il duro lavoro premi e che vada premiato. Se il partito democratico non ritrova il modo, e forse le persone, per parlare a questa America, difficilmente potrà tornare ad avere ambizioni di governo nazionale.

