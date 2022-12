Elf – Un elfo di nome Buddy, Italia 1/ Il film diretto da Jon Favreau

Elf – Un elfo di nome Buddy: il film in onda a Natale

Nella serata di Natale, su Italia 1, andrà in onda Elf – Un elfo di nome Buddy dalle 19.30. Il film, realizzato negli Stati Uniti nel 2003, è una commedia diretta dal celebre attore e regista Jon Favreau coadiuvato dalla sceneggiatura di di David Berenbaum ed è stata prodotta da Jon berg, Todd Komarnicki e Shauna Robertson. La fotografia è stata invece affidata a Greg Gardiner, il motaggio a Dan Lebental, i costumi a Laura Jean Shannon, il trucco a Victor Down, mentre a curare gli effetti speciali furono Tony Lazarowich, Stephen Chiodo e Joe Bauer. La colonna sonora del Elf – Un elfo di nome Buddy è stata curata dal famigerato compositore John Debney, mentre a capo della scenografia troviamo Rusty Smith, Kelvin Humenny e Johanne Hubert.

Il cast Elf – Un elfo di nome Buddy è composto da molti volti noti della commedia Americana: Will Ferrell, James Caan, Daniel Tay, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Bob Newhart, Peter Dinklage, Amy Sedaris, Michael Lerner, Andy Richter, Kyle Gass e lo stesso regista Jon Favreau.

Elf – Un elfo di nome Buddy: la trama del film

La trama di “Elf – Un elfo di nome Buddy” si apre alla vigilia di Natale, con un neonato che cade nel sacco dei regali di Babbo Natale per prendere un orsacchiotto, arrivando così al Polo Nord. Un elfo (Bob Newhart) si prende cura del piccolo, chiamandolo Buddy. Nonostante le evidenti differenze tra lui e gli altri elfi (l’altezza, la mancanza di orecchie appuntite), Buddy (Will Ferrell) cresce con la convinzione di essere uno di loro fino ai trent’anni, quando papà Elfo gli confessa che in realtà i suoi genitori sono Walter Hobbs (James Caan) e Susan Wells, due umani. Buddy scopre così di essere stato dato in adozione: la madre biologica è morta e Walter, che lavora presso una casa editrice di New York, non ha mai saputo dell’esistenza di Buddy. L’uomo è inoltre nella lista dei cattivi per il suo egoismo, cosa che Buddy non riesce a sopportare: decide dunque di partire verso New York per conoscere il padre e “convertirlo”.

Una volta arrivato, viene cacciato dal padre, che non crede alla sua storia. Viene poi arrestato in seguito ad una serie di incomprensioni e malintesi e Walter lo libera con la cauzione e decide di fare un test del DNA. Completamente spiazzato, l’uomo porta a casa porta Buddy con la sua famiglia. Dopo una serie di disastri, Walter lo caccia da casa ma in seguito comprende il suo errore e fa di tutto per raggiungerlo. A Central Park, avviene la riconciliazione, sotto gli occhi di Babbo Natale.

