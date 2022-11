Elfrida Ismolli, chi è moglie di Edoardo Vianello/ Wilma Goich: “Non ci amiamo”. Il retroscena sulla figlia

Elfrida Ismolli, chi è moglie di Edoardo Vianello? Le rivelazioni di Wilma Goich al Grande Fratello Vip

Edoardo Vianello, l’ex marito di Wilma Goich, è oggi legato a Elfrida Ismolli. Di lei ha però svelato alcuni retroscena inediti, svelando anche com’è entrata nella sua vita: “Frida? La conosco ma non benissimo. Ci vediamo, frequentiamo ogni tanto ma non è che ci conosciamo. Non è vero che non ci sopportiamo ma non ci amiamo. Siamo piacevolmente amiche diciamo”, ha ammesso in diretta al Grande Fratello Vip. Signorini ha poi mostrato un confessionale di Wilma in cui racconta come Elfrida sia entrata nella sua vita e in quella di sua figlia.

Wilma Goich contro ex marito Edoardo Vianello/ "Rimasta sola con nostra figlia morta"

“Frida è subentrata tramite Edoardo. – ha esordito la Goich al GF Vip – Lui sapeva che Susanna si era sposata e aveva bisogno di una persona di servizio e ha chiesto a Susanna di prendere lei e lei ha accettato. Edoardo poi le ha detto ‘Per dividere la spesa, la fai venire un paio di volte a settimana a casa mia che mi mette in ordine casa. Così è iniziata questa collaborazione.”

Wilma Goich tradita dell'ex marito Edoardo Vianello/ "Ho portato le corna per anni, usava le donne e…"

Wilma Goich: “Ecco come Elfrida è entrata nella nostra vita”

Ha poi proseguito: “Man mano che andava avanti questa collaborazione, mia figlia mi diceva che Frida andava sempre più truccata, con la gonna sempre più corta e mi disse che non se la sentiva più di tenerla in casa. Dopo un lungo periodo di tempo, Edoardo viene da me e mi chiede ‘Ma se io dico a Susanna che mi sono fidanzato con Frida, che dici lei come la prende?’ Io gli dissi di aspettare che tanto se ne sarebbe accorta da sola. Lui era molto lontano da noi perché molto preso dalla nuova famiglia, non era molto presente, forse anche perché lei era gelosa un po’ di noi.” ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Wilma Goich simula un gesto hot con la banana, imbarazzo al Gf Vip/ Scoppia la polemica social...

© RIPRODUZIONE RISERVATA