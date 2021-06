Elfrida Ismolli, moglie Edoardo Vianello/ Le origini albanesi e la differenza d’età

Chi è Elfrida Ismolli?

Edoardo Vianello ed Elfrida Ismolli sono sposati civilmente dal 2006. Elfrida – detta Frida – ha origini albanesi ed è di molto più giovane di Edoardo (si parla di circa trent’anni di differenza d’età). Sconosciuta al mondo dello spettacolo, è apparsa unicamente durante la puntata di Io e te di martedì 11 agosto 2020, dove ha raccontato il primo incontro con il cantautore avvenuto in circostanze inaspettate. Elfrida, infatti, lo ha conosciuto nella sala d’attesa di uno studio dentistico. Era il 1998 e lei era appena arrivata in Italia, dunque non aveva idea dei trascorsi artistici di lui (Vianello è autore di alcune delle canzoni più rappresentative della musica italiana, tra cui I watussi e Abbronzatissima). I due hanno iniziato a frequentarsi proprio a partire da quell’incontro. Elfrida, in particolare, ricorda le loro lunghe telefonate, che testimoniano come Vianello si sia subito interessato ad approfondire quella conoscenza. Ricordiamo che il cantautore, in realtà, alle spalle altre due unioni importanti, tra cui quella con Wilma Goich, divenuta sua moglie nel 1967, e con la madre di suo figlio Vani Muccioli, anche lei relativamente sconosciuta.

La vita privata di Elfrida Ismolli ed Edoardo Vianello

Edoardo Vianello, 83 anni il 24 giugno, sostiene che l’arrivo di Elfrida Ismolli gli abbia in qualche modo “tranquillizzato la vita”. Vianello ha alle spalle una vita ricca di successi sul piano artistico ma anche di tante lacrime su quello personale. E non c’è solo il matrimonio naufragato con Wilma Goich tra i capitoli più dolorosi: lo scorso anno, infatti, Edoardo ha dovuto affrontare un nuovo lutto legato alla scomparsa di sua figlia Susanna, venuta a mancare ad aprile, nel pieno della pandemia, a causa della degenerazione di un male incurabile. Elfrida, dall’altra parte, ha dichiarato di essere orgogliosa di lui soprattutto per come riesce a tenersi in forma. Per esempio, Edoardo ama molto uscire per andare a fare la spesa al mercato, dal momento che gli piace anche stare a contatto con la gente. Elfrida non ha profili social e della sua vita passata non si sa praticamente nulla. Con Edoardo condivide la passione per i gatti: nella loro casa a Roma ne hanno uno di nome Roshi.

