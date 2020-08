Elfrida Ismolli, moglie Edoardo Vianello/ “Lui è la mia vita. Il corteggiamento…”

Dopo aver raccontato gli inizi della sua carriera nel faccia a faccia con Pierluigi Diaco, Edoardo Vianello, nella puntata di Io e Te dell’11 agosto, è stato affiancato dalla moglie Elfrida Ismolli che è la terza signora Vianello dopo Wilma Goich da cui ha avuto la figlia Susanna, scomprsa recentemente e Vania Muccioli con cui ha avuto il figlio Alessandro Alberto. Edoardo Vianello ha sposato Elfrida nel 2006 ed oggi i due sono sempre più uniti e innamorati come raccontano ai microfoni di Pierluigi Diaco. “Ci siamo conosciuti nel 1998 nella sala d’attesa di uno studio dentistico. Io ero seduta ed è arrivato lui. Conoscevo le canzoni, ma non lo conoscevo perchè ero da poco in Italia. Appena mi ha vista è diventato un gallo cedrone. Lui, con questa voce bellissima, mi chiamava continuamente e alla fine ho ceduto“, ha svelato Elfrida.

ELFRIDA ISMOLLI: “EDOARDO VIANELLO E’ LA MIA VITA”

Elfrida Ismolli svela di aver avuto a che fare con un Edoardo Vianello super corteggiatore che l’ha conquistata inondandola di complimenti. “A lui piace sedurre, ma sono contenta perchè vuol dire che ho un marito che piace”, racconta Elfrida. “Il momento del corteggiamento è stato bellissimo perchè alla fine, lui parlava e io ascoltavo. Poi con il tempo io ho cominciato a parlare e lui ascolta. Siamo due persone che s’incastrano”, svela la moglie di Vianello. Elfrida, poi, racconta di aver avuto paura inizialmente di avere una storia con lui soprattutto quando ha scoperto che era famoso, che era stato sposato diverse volte. “Ti aiuta a casa?”, chiede Pierluigi Diaco. “Lui è un bravissimo cuoco e gli piace andare a fare la spesa al mercato soprattutto per il contatto con la gente. Il mio lavoro, la mia vita è stata con Edoardo”, aggiunge Elfrida. “Lei mi ha ordinato la vita, mi ha frenato e a volte si preoccupa troppo”, conclude Edoardo Vianello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA