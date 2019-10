Elga Enardu a Diego Daddi: “sei la mia vita”/ “Non smetterò mai di guardati come…”

Anniversario di matrimonio per Elga Enardu e Diego Daddi, sempre più felici e innamorati. L’ex tronista di Uomini e Donne, in un giorno così importante della sua vita, ha deciso di sorprendere il marito condividendo una foto delle nozze sotto la quale ha scritto delle splendide parole d’amore. “A te che sei la mia vita, il mio compagno di avventura e sventure, il mio migliore amico, le mie rabbie più furiose, le mie risate, le mie lacrime di gioia e dolore, il mio amante, la mia passione, il mio unico grande Amore. Non smetterò mai di guardarti così! Buon anniversario Amore mio”, ha scritto Elga che, a distanza di anni dal primo incontro con Diego, prova per lui ancora un amore forte e importante. L’unione tra i due, nel corso degli anni, è diventata sempre più importante e, diversamente dalla sorella Serena Enardu che è tornata single dopo la fine della storia con Pago.



ELGA ENARDU E DIEGO DADDI INNAMORATI E FELICI

Elga Enardu e Diego Daddi si sono conosciuti nello studio di Uomini e donne. Il loro amore, però, è nato lontano dalle telecamere. Durante la comune partecipazione al programma di Maria De Filippi, infatti, Diego corteggiava una tronista che non era Elga. Incontrandosi fuori dal contesto televisivo, però, Elga e Diego si sono innamorati e non si sono più lasciati. Per amore della sua attuale moglie, Diego si è trasferito in Sardegna dove la coppia vive e lavora. Quello che unisce Elga e Diego è un amore con la a maiuscola come dimostrano le parole di Daddi. L’ex corteggiatore di Uomini e donne, infatti, sul proprio profilo Instagram, ha, a sua volta, pubblicato una foto del matrimonio scrivendo: “Tu sei la mia vita altro io non ho. Buon anniversario”.





