Elga Enardu “devastata” per la sorella/ Serena a Temptation Island Vip: “Mi manchi!”

Elga Enardu in lacrime per la sorella gemella Serena. Ormai è tutto pronto per l’inizio delle riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip, ma l’ex tronista di Uomini e Donne non lo è. Intanto ha dovuto salutare nelle scorse ore Serena e il cognato Pago. Le due sorelle hanno un rapporto stretto, quasi simbiotico, per questo è comprensibile il fatto che non sia stato affatto semplice accettare la separazione, anche se dovrebbe durare solo 21 giorni, il tempo che le coppie passano all’interno del villaggio, salvo ovviamente abbandoni anticipati. Niente di grave, dunque, anzi un’esperienza televisiva alle porte. Eppure Elga Enardu per la separazione, seppur temporanea, dalla sorella si dice «devastata». E la sua disperazione emerge dal post che ha pubblicato su Instagram, dove ha condiviso anche la foto di un abbraccio molto intenso con la gemella. «Oggi ho fatto i conti con una nuova emozione, la gioia che fa a pugni con il dolore, mi ha devastato!», ha scritto sui social Elga Enardu.

ELGA ENARDU “DEVASTATA” PER LA SORELLA SERENA

Elga Enardu ha raccontato su Instagram di aver deciso di scrivere dopo qualche ora di distanza dall’abbraccio a sua sorella Serena. E proprio a lei si è rivolta nella seconda parte del messaggio. «Sister sono felice per te, perché tutto ciò che è una nuova esperienza un’avventura un banco di prova per te è vita, ma mi mancherai, Dio quanto mi manchi già!». L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi augurato alla sorella «di essere felice e spensierata», poi le ha consigliato di essere se stessa e si è detta sicura che «tutto andrà bene» con il fidanzato Pago, con cui si metterà alla prova a Temptation Island Vip 2019. «Mi mancherà il tuo like in questo abbraccio che ci ha tolto il respiro», ha concluso Elga Enardu. Nella serata di ieri, invece, Serena Enardu ha salutato i suoi follower pubblicando una serie di Instagram Stories in cui ha spiegato che non sarebbe stata più attiva sui social, come da accordi con il programma di Canale 5.





