Elga Enardu difende Serena/ “Vittima di cyberbullismo. Conversano? È stato querelato”

Mentre si attende l’epilogo del percorso di Serena Enardu e Pago a Temptation Island, ad anticiparci qualcosa è la sorella gemella di Serena, Elga. In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Elga difende sua sorella a spada tratta, svelando di un forte accanimento nei suoi confronti in queste ultime settimane. “Quando mi trovo a sostenere Serena e a dire che è vittima di cyberbullismo, é perché lei non é in una condizione in cui si può difendere. – ammette la Enardu, che spiega – È impegnata in un programma televisivo, è isolata e non può rispondere. In questo senso è una vittima”. Per Elga “Quello che sta succedendo sui social e deve essere fermato non è il contenuto, è il modo. Ognuno può e deve esprimere la propria opinione, ma senza offendere.”

Elga Enardu difende Serena e svela di aver querelato Giovanni Conversano

Elga Enardu non si sbilancia, tuttavia, su quanto accaduto dopo Temptation Island Vip tra sua sorella Serena e Pago. Si tocca però l’argomento Giovanni Conversano. L’ex di Serena Enardu l’ha più volte, velatamente o meno, criticata per le sue azioni a Temptation, alimentando le polemiche del web. In merito, Elga Enardu fa una rivelazione alquanto inaspettata: Giovanni è stato da loro querelato. “Ha aperto le danze! – ammette facendo riferimento alle critiche – Però io preferirei non nominare questa persona, visto che c’è una querela in corso. A lui non ho mai risposto pubblicamente, perché il suo obiettivo non è quello di farsi giustizia, sa bene che quello che ha raccontato è una bugia”, conclude Elga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA