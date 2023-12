Elga Enardu e Diego Daddi: “Non abbiamo saputo riconoscere una malattia”/ “La salute mentale…”

Elga Enardu e Diego Daddi raccontano il motivo dell’allontanamento

Dopo un periodo di crisi che li ha portati ad allontanarsi, Elga Enardu e Diego Daddi che vivono da anni una splendida storia d’amore, sono tornati ufficialmente insieme. Dopo aver annunciato il ritorno di fiamma sui social, Elga Enardu e Diego Daddi hanno rilasciato un’intervista di coppia ai microfoni di Casa Sdl svelando il motivo che li aveva portati ad allontanarsi e a separarsi per un periodo. In collegamento dalla loro casa, la coppia torna così a raccontare il loro amore. “In realtà, noi non ci siamo mai persi di vista perché avendo quattro cani in comune e tutte le mie cose in casa perché ero andata via solo per un giorno“, spiega Elga.

“Non ero felice e pensavo di non essere soddisfatta dal partner, ma oggi so che non ho saputo riconoscere una situazione esterna che non è dipesa da noi ma è una malattia”, aggiunge Elga. “Non sono riuscito neanche a riconoscerlo io”, aggiunge Diego. “Quando sono andata via ho capito che le mie rivalutazioni andavano riviste perché Diego non stava davvero bene”, aggiunge ancora Elga.

Elga Enardu e Diego Daddi: le parole sulla salute mentale

“Io non avevo capito quale problema avesse colpito casa nostra. Il nostro amore. La nostra complicità. Mi sono allontanata perché non comprendevo il suo malessere. Poi abbiamo capito il problema. La sua salute mentale è stata colpita e con calma stiamo ricostruendo dalle macerie in nostro rapporto”, dice ancora la Enardu.

“Sono stato e sto male. Devo recuperare con calma e tornare alla vita di prima. Ho pensato gesti estremi ma l’amore mi ha tenuto lucido. Cedere alla vita è un attimo. La salute mentale, la depressione, quando ti colpiscono; non sai mai come ripartire”, ha concluso Diego.

