Elga Enardu ricoverata in ospedale: come sta?/ “Non ci ammazza nessuno!”, con Serena…

Paura per Elga Enardu, ex protagonista di Uomini e Donne, che proprio sul finale di festività natalizie si è ritrovata a vivere ore non semplici, con tanto di ricovero in ospedale. A renderlo noto in queste ore è stata la stessa, dopo essere stata appena dimessa dalla struttura sanitaria all’esterno della quale, ad aspettarla, c’era proprio l’immancabile sorella Serena. Attraverso alcune Instagram Stories, Elga ha annunciato visibilmente felice di essere in procinto di lasciare il Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari, mostrandosi dalla stanza che l’ha accolta e che ha condiviso, seppur per brevissimo tempo, con un’altra ragazza con la quale ha già creato una bella amicizia.

Elga Enardu, prima di lasciare l’ospedale, ha presentato ai suoi follower la sua nuova amica, nonchè compagna di stanza arrivata nella medesima giornata in cui lei si accingeva ad essere dimessa. “Buongiorno a tutti, sono felicissima perchè mi stanno dimettendo!”, ha annunciato Elga Enardu nelle sue Instagram Stories.

ELGA ENARDU RICOVERATA IN OSPEDALE: COME STA ADESSO

Attraverso il suo account Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere di essere in procinto di lasciare l’ospedale e nella mattinata di oggi Elga ha spiegato: “Ora ritiro le mie cose, mi faccio una doccia al volo e scappo da questo posto”, dove tutti sono stati molto carini con lei. Elga ha spiegato di essere stata per un giorno intero da sola senza quindi poter rivolgere la parola a nessuno e di aver approfittato dell’arrivo della sua compagna di stanza per fare conoscenza e sfogarsi. Poco dopo, fuori dall’ospedale, la Enardu ha potuto riabbracciare la sorella Serena come testimoniato da alcune Stories pubblicate anche da quest’ultima. Le due si sono lasciare andare ad un lungo ed emozionante abbraccio: “Non ci ammazza nessuno!” ha esclamato Serena che ha mostrato gratitudine, al pari di Elga, per la struttura sanitaria che si è occupata di lei. Proprio Elga ha poi spiegato che avrebbe raccontato prossimamente cosa le è accaduto e quali sono stati i problemi di salute, probabilmente un malore, che hanno portato al suo ricovero in ospedale.



