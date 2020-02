Elga Enardu “Serena? Ho informazioni importanti per lei”/ Entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip

Torna a parlare Elga Enardu, sorella di Serena, proprio alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 in programma per questa sera. Ormai da alcuni giorni l’ex tronista sembra aver ritrovato la serenità al fianco del suo Pago (nonostante gli ultimi litigi) entrando nella Casa più spiata d’Italia. Nonostante questo però, la sorella gemella sembra scalpitare all’idea di volerla incontrare e confidare alcune novità importanti. E’ quanto emerge da alcune sue recenti Instagram Stories in cui Elga ha raccontato di essere stata messa al corrente da una sua amica della preoccupazione di Serena per le condizioni di salute del papà ed ha svelato di avere delle informazioni importanti da comunicarle: “Mi ha svegliato una mia amica dicendomi che Sisterè preoccupata per il mio papi. Io sto iniziando veramente a soffrire questa situazione di non poter comunicare con lei e vorrei che questo fosse possibile”. Tuttavia ha fatto sapere che non sarebbe così semplice. “Dobbiamo aspettare, aspettiamo tutti e speriamo che si tranquillizzi. Io ho delle informazioni molto importanti che è giusto che lei sappia, non è necessario che io gliele comunichi personalmente, basterebbe che lo sapesse anche tramite una comunicazione… non lo so. Prometto che farò di tutto”, ha poi aggiunto.

ELGA ENARDU DIFENDE LA SORELLA SERENA DAGLI ATTACCHI ESTERNI

Le informazioni importanti in possesso di Elga Enardu da comunicare alla sorella Serena riguarderebbero quindi il padre? C’è infatti chi ipotizza che possano fare riferimento alle parole del fratello di Pago e della ex moglie Miriana Trevisan giunte nei giorni scorsi. Nelle medesime Stories la gemella della neo gieffina ha poi detto la sua sul riavvicinamento a Pago e sul paventato confronto con la ex Miriana. “Per quanto riguarda invece chi l’attacca, chi vuole il faccia a faccia… state tranquilli perché purtroppo c’è un sacco di gente che ha bisogno di mettersi in mostra in un modo o nell’altro. Io credo sia giusto di lasciarli liberi di fare quello che vogliono perché è la loro vita privata e decidono loro, noi siamo solo spettatori delle loro decisioni e dobbiamo assolutamente rispettarli…”, ha commentato, spiegando di condividere pienamente le scelte della sua gemella. “Io sono felice che loro si siano ritrovati e gli auguro veramente di trovarsi ancora di più visto e considerato che loro stanno vivendo in questo momento una vacanza insieme, quella che non si sono potuti permettere per un sacco di tempo”, ha aggiunto Elga, precisando che se ciò non è accaduto non è stato certo per ragioni di natura economica ma logistiche. Quindi ha commentato in modo critico le possibili “invasioni” esterne che potrebbero esserci, conscia che faccia parte del gioco del GF Vip.

