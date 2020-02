Elga Enardu sorella di Serena/ Dopo eliminazione dal GF Vip “Non hai perso perché…”

Elga Enardu, sorella di Serena, è stata costantemente sotto i riflettori nell’ultimo mese, prima che la più celebre delle due terminasse la sua esperienza in questa edizione del Grande Fratello VIP da cui è stata eliminata non senza polemiche. E la 43enne ex Tronista sarda, gemella di Serena, sia per via della querelle di Serena con Pago e sia per altre polemiche, è spesso intervenuta a difesa della sorella, non esimendosi dall’esprimere anche un tagliente parere a proposito l’eliminazione di quest’ultima dalla Casa del Grande Fratello. Infatti se Serena tutto sommato ha preso con filosofia l’uscita dagli studi di Cinecittà dove si gira il reality show, la gemella ha commentato in tono ben diverso e dalle sue parole pare che non fosse nemmeno tanto sorpresa della decisione di molti di eliminare Serena: “C’è chi il Grande Fratello lo perde e chi lo vince, ma tu, sister, il Grande Fratello lo hai fatto” ha scritto qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, commentando a caldo l’uscita., prima di concludere con un “Tutto il resto è noia!” quasi a voler mettere a tacere gli haters e coloro che criticavano la gemella.

ELGA ENARDU DIFENDE SERENA DOPO L’ELIMINAZIONE DAL GF VIP

E tra l’altro l’improvvisa uscita della sorella Serena dal reality show ha lasciato un po’ delusi i fan delle due gemelle non solo perché era nutrita la schiera di aficionados che facevano il tifo per la donna, che quest’oggi sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”, ma anche per via di una promessa fatta proprio da Elga Enardu alla vigilia di una delle ultime puntate prima dell’eliminazione. La 43enne infatti aveva spiegato di non vedere l’ora di riabbracciare la gemella, magari entrando temporaneamente proprio nella Casa, perché a suo dire aveva delle cose importanti e urgenti da comunicarle: di cosa mai si sarà trattato? Adesso che Serena è fuori dal GV Vip 4 gliele potrà dire a voce ma molti già pregustavano questo scambio in diretta televisiva davanti alle telecamere. Oltre alle condizioni di salute del papà, di cui voleva parlare con Serena, cosa si sarebbero dette le due e che non hanno avuto modo di dirsi? Che c’entrasse ancora Pago oppure si trattava di altro? Probabilmente non lo sapremo mai quello che è certo è che almeno un aspetto positivo c’è nell’uscita di Serena, ovvero il fatto che la gemella stava cominciando a soffrire la sua lontananza, oltre il fatto di non poter comunicare con lei.

