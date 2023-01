Elia Cassardo aggredisce carabinieri con bastone/ Ex concorrente La Caserma nei guai

Elia Cassardo, ex concorrente del reality di Rai 2 “La Caserma”, è nei guai. Il 22enne è stato denunciato venerdì 30 dicembre 2022 a Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, in quanto avrebbe aggredito i carabinieri intervenuti nel suo appartamento per tranquillizzarlo. In base alle informazioni filtrate, il giovane infatti avrebbe distrutto la propria casa e seminato il panico nel condominio in cui vive, tanto da costringere il padre a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Giunti sul posto, gli uomini dell’Arma sarebbero stati aggrediti con un bastone di legno e minacciati di morte da Elia Cassardo (stando a quanto riferito dal “Corriere della Sera”, ndr).

A quel punto, il giovane, che pare stesse gridando frasi sconnesse e stesse distruggendo l’arredamento di casa sul suo pianerottolo, si sarebbe nascosto su un terrazzino condominiale, dove i carabinieri, che hanno anche estratto il taser nel tentativo di riportarlo a miti consigli, sarebbero riusciti a bloccarlo e a immobilizzarlo. Tuttavia, Elia Cassardo avrebbe ripreso a dare in escandescenze non appena è stato portato fuori dal condominio, prendendo a calci la portiera dell’auto delle forze dell’ordine.

ELIA CASSARDO DENUNCIATO: EX CONCORRENTE DE “LA CASERMA” ERA STATO ESPULSO DA UN COLLEGIO IN PASSATO

“Milano Today” riporta altresì che l’ex volto de “La Caserma” è stato quindi accompagnato in caserma e lì sono intervenuti i medici del 118, i quali, dopo essersi dovuti interfacciare con la sua rabbia incontenibile, dapprima lo hanno sedato e poi l’hanno trasferito in codice verde al “Fatebenefratelli”.

Elia Cassardo, come accennavamo in precedenza, lo scorso anno aveva preso parte al reality Rai “La Caserma”, nel quale 21 giovani vivono in una caserma in Trentino comportandosi alla stregua di reclute dell’Esercito e sottoponendosi a un duro addestramento militare. Proprio durante quell’esperienza, il 22enne aveva confidato di fronte alle telecamere di essere stato in passato espulso da un collegio di Milano e di avere affrontato poco prima un periodo da lui stesso definito come “buio”.

