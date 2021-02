Elia Cassardo, La caserma/ Chi è? Dopo l’espulsione a Il Collegio cerca il rilancio

Elia Cassardo è uno dei concorrenti della prima edizione de “La caserma”, il programma in onda su Rai 2, a partire dalla seconda puntata. Elia ha 19 anni e abita a Milano. Si definisce: “Uno sensibile, che però sa darsi coraggio. Sono l’insicuro che si dà più coraggio di tutti”. Dopo l’espulsione dal collegio per cattiva condotta, Elia studia adesso in una scuola privata a Milano: “Sono uscito da un periodo un po’ buio. in un periodo buio uno può andare incontro a brutte abitudini”, ha confessato nel video di presentazione del programma. Per Elia “andare in caserma è un occasione per dal il meglio di me stesso e farmi valere”.

Elia Cassardo: dopo l’espulsione va in caserma

Il sogno di Elia Cassardo è sdebitarsi con i suoi genitori e renderli orgogliosi di ciò che riuscirà a realizzare. “La caserma” lo aiuterà a realizzare il suo sogno? Il suo profilo Instagram è attivo dal 2013 e conta poco più di 1700 follower. La maggio parte degli scatti sono dedicati ai suoi amici, tra gite e vacanze al mare. In una foto appare anche il rapper Fabri Fibra. Ama lo sport, in particolare lo skateboard e il calcio. Poco fa Elia ha pubblicato una storia in cui annuncia l’appuntamento con la seconda puntata de “La caserma”: “Non perdetevi il delirio”, ha scritto.





