Elia Cassardo, La Caserma/ Piange parlando di Dio: “Quando i miei genitori..”

Elia Cassardo si commuove ne La Caserma. Il docureality di Rai2 torna in onda questa sera con una nuova puntata ma tutti noi abbiamo ancora negli occhi il momento in cui le reclute hanno parlato addirittura di religione tirando fuori storie di vita quotidiana che hanno un po’ commosso tutti quelli che era a quel tavolo. Il primo a tirare fuori l’argomento è stato il credente Fratini che, per via della morte di suo padre naturale, dei suoi nonni e per la sua storia personale, ammette di credere in Dio perché solo così trova la pace. A quel punto anche Rosa si commuove per questo, anche se lui non si dice credente. Ciliegina sulla torta è proprio il ‘confessionale’ di Elia Cassardo che racconta: ‘Andrea è la persona con la quale ho più legato, mi ricorda la mia infanzia, quando i miei genitori erano uniti’.

Elia Cassardo pensa alla sua infanzia parlando di Dio e…

Elia Cassardo è uno degli ingressi della seconda puntata de La Caserma, uno dei ragazzi accolti poco bene dai veterani ma che poi è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Il giovane non è ancora riuscito a farsi conoscere fino in fondo ma quello che sappiamo di lui è che viene da Milano e ha 19 anni. La recluta è già stato espulso dal collegio per cattiva condotta, da una scuola privata del capoluogo lombardo, e sembra che tutto questo sia legato proprio al rapporto tra i genitori. Riuscirà a risollevare le sue sorti e cambiare la sua vita nella Caserma? Cassardo ha una passione speciale per lo sport, per lo skateboard e per il calcio.



