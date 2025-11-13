Elia Del Grande è stato arrestato: il fuggitivo, scappato dalla casa lavoro di Modena, è stato fermato ieri sera in quel di Cadrezzate, vicino a Varese

È stato arrestato Elia Del Grande. È quindi durata meno di due settimane la fuga del cinquantenne che era stato condannato a trent’anni di carcere in quanto reo confesso, accusato di aver sterminato la sua famiglia. Elia Del Grande si trovava nella casa lavoro della provincia di Modena, a Castelfranco Emilia, quando ha appunto lasciato il luogo dove si trovava per iniziare una fuga che è stata fermata solo durante la notte passata.

Dopo una meticolosa ricerca, le forze dell’ordine lo hanno ritrovato in quel di Cadrezzate, in provincia di Varese, una zona che lo stesso latitante conosceva molto bene, avendovi vissuto a lungo prima dell’arresto. Per cercare di fuggire alle forze dell’ordine, l’omicida aveva escogitato un piano ingegnoso, come sottolineato dai colleghi del Corriere della Sera, ovvero spostarsi sul lago di Monate di notte attraverso un pedalò. Del resto, il fuggitivo conosceva alla perfezione quel territorio e, di conseguenza, sapeva bene come agire e quando muoversi, sfruttando anche il riparo della vegetazione.

Alla fine, come precisa ancora il quotidiano di via Solferino, Elia Del Grande è stato ritrovato in un’abitazione di Cadrezzate e, quando è stato fermato, l’uomo non ha opposto resistenza, conscio che per lui la fuga era ormai terminata. Ma perché era scappato? Dopo essere fuggito, aveva inviato una lettera in cui denunciava le condizioni dei detenuti, parlando della casa lavoro come “peggio del carcere” e non come un luogo di risocializzazione e reinserimento nel mondo del lavoro. A quel punto scriveva: “Sono scappato e mi sono allontanato”, ricordando di pagare ancora “fortemente lo scotto del mio nome” e del reato che aveva commesso. Elia Del Grande salì alla ribalta delle cronache il 7 gennaio di ventisette anni fa, nel 1998, quando uccise la madre, il padre e il fratello nella sua abitazione.

ELIA DEL GRANDE, E LA STRAGE DEI FORNAI

Quel terribile reato fu commesso proprio a Cadrezzate e fu ribattezzato “la strage dei fornai”, visto che la famiglia lavorava nel forno di proprietà. In seguito all’arresto, il ragazzo, all’epoca ventitreenne, fu condannato a trent’anni ed era ormai quasi giunto a scontare l’intera pena. Dopo venticinque anni di detenzione aveva infatti ottenuto la libertà vigilata, ma, come scritto nella lettera, quel luogo non gli piaceva.

Che Elia Del Grande fosse ritornato dalle parti di Varese lo si era ormai capito dalle indiscrezioni circolanti negli scorsi giorni, e il fuggitivo sarebbe stato aiutato da qualcuno nella sua fuga, di cui però non sono stati resi noti i nomi. All’operazione di ricerca hanno lavorato congiuntamente i carabinieri di Modena e Varese, e la notizia dell’arresto ha iniziato a circolare attorno alle ore 20:00 di ieri sera, per poi trovare l’ufficialità.



ELIA DEL GRANDE, LA LIBERTA’ VIGILATA POI LA FUGA: PERCHE’?

Dopo aver ottenuto la libertà vigilata, Elia Del Grande ha iniziato a disattendere una serie di obblighi e vincoli, e proprio per questo il giudice aveva deciso di fargli passare sei mesi nella casa lavoro di Modena, una condizione che a lui non stava bene e che gli ha fatto scattare il piano di fuga lo scorso 30 ottobre. Una volta arrestato, il cinquantenne è stato condotto in caserma, dove è stato interrogato, e nelle prossime ore è attesa una conferenza stampa delle forze dell’ordine per cercare di scoprire tutti i dettagli e soprattutto eventuali aiuti ricevuti dall’esterno.

Una volta assolte tutte le varie formalità, il detenuto sarà riportato nella precedente struttura e bisognerà capire se la sua pena verrà ulteriormente ricalibrata, probabilmente aumentata. Ci si domanda quindi perché abbia scelto questo gesto folle, quando ormai iniziava a vedere la luce in fondo al tunnel e, soprattutto, come avrebbe potuto vivere per il resto dei giorni, rintanato e nascosto, spostandosi solo di notte. Oppure aveva elaborato un ulteriore piano di fuga?