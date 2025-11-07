Strage di Cadrezzate, lettera di Elia Del Grande dopo evasione: "Trattato peggio di un detenuto". Si indaga sui possibili complici e proseguono le ricerche

Elia Del Grande torna a scrivere a VareseNews, stavolta da ricercato: è in fuga da fine ottobre dalla casa di lavoro in cui si trovava, a Castelfranco Emilia, dopo aver scontato una pena di venticinque anni di carcere per la strage di Cadrezzate, nota anche come “strage dei fornai”, nella quale uccise i genitori e il fratello.

In una lettera ha spiegato le ragioni dell’evasione e della fuga, denunciando la “totale inadeguatezza” che, a suo dire, caratterizza certi istituti come quello a cui era stato affidato, perché non perseguono lo scopo per cui sono nati, cioè favorire la risocializzazione e il reinserimento lavorativo.

Del Grande li paragona, ad esempio, ai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari: racconta di avere quotidianamente a che fare con persone affette da disturbi psichiatrici e descrive un’attività lavorativa equiparabile a quella delle carceri.

ELIA DEL GRANDE: “COME UN INTERNATO”

Arriva così ad accostare le case di lavoro proprio a queste ultime, citando la presenza di cancelli e della polizia penitenziaria, con una sola differenza, secondo lui: “Chi è sottoposto alla casa di lavoro non è un detenuto, bensì un internato”.

Nella missiva parla anche delle sue conquiste, ormai perdute: è consapevole di aver ripreso in mano la propria vita e di aver ottenuto un “ottimo lavoro”, che ritiene di aver perso per responsabilità altrui, puntando il dito contro la magistratura di sorveglianza. Del Grande lamenta come tutto sia svanito per la decisione di “rinchiuderlo” di nuovo: aveva trovato una compagna e un equilibrio, e sentiva di essersi nuovamente integrato nella società.

Per quanto riguarda la sua fuga, Del Grande la definisce in realtà un “semplice allontanamento”: nella lettera nega di essere un “pazzo assassino” fuggito senza scrupoli e prende le distanze da chi lo definisce un serial killer, spiegando che diversi fattori hanno inciso sulla sua decisione di “uscire da quella situazione” a cui non riusciva ad abituarsi.

CACCIA ANCHE A EVENTUALI COMPLICI

Nel frattempo proseguono senza sosta le ricerche. Il quarantanovenne, che sarebbe stato sottoposto a una nuova valutazione dopo sei mesi di permanenza nella casa di lavoro della provincia di Modena, è in fuga da oltre una settimana.

Le ricerche si concentrano soprattutto sulla Sardegna e nella zona del Varesotto, perché sono i luoghi in cui Elia Del Grande potrebbe aver trovato più facilmente rifugio. Ma finora non hanno dato esito; neppure nella lettera sono stati trovati elementi utili per risalire al luogo in cui si nasconde.

Per gli inquirenti l’evasione dalla casa di lavoro sarebbe stata organizzata in anticipo e non viene escluso il coinvolgimento, se non l’aiuto, di alcune persone interne all’istituto, ma non è ancora chiaro se ci siano dei complici che potrebbero aver aiutato Del Grande nell’evasione.