Elia dopo l’addio ad Amici 23: “Percorso duro, speravo in un epilogo diverso”/ La bordata di Samuele Barbetta

Elia Fiore rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici 23: “È stato un percorso tosto”

L’avventura di Elia Fiore ad Amici 23 si è ufficialmente conclusa. Emanuel Lo, dopo l’ennesimo ultimo posto in classifica del suo allievo, ha deciso di interrompere la sua avventura nel programma di Canale 5, che probabilmente non è il posto adatto ad Elia e alla sua danza: “Non riusciamo ad arrivare a chi ci viene a guardare. Adesso è chiara la situazione. Ci abbiamo provato” sono state le parole di Emanuel. Elia ha dunque lasciato la scuola esibendosi per l’ultima volta e con il pezzo ballato al suo ingresso.

Una volta tornato a casa, il ballerino ha pubblicato un lungo post su Instagram nel quale ha voluto fare dei ringraziamenti, raccontando anche le sensazioni regalategli da questo percorso. “Si è conclusa la mia esperienza ad Amici 23, così come è cominciata, ballando QUANTO FORTE TI PENSAVO di Madame.” ha esordito Elia. “Partecipare ad Amici non è mai stato nei miei piani, ma una volta dentro, mi sono reso conto dell’incredibile opportunità che ho ricevuto. – ha continuato – È stato un percorso tosto, ricco di insuccessi dai quali ho preso molta consapevolezza sia riguardo ai miei limiti sia riguardo al tipo di ballerino che desidero essere e al messaggio che voglio portare.”

Elia ringrazia Samuele Barbetta e lui lancia una stoccata

Elia Fiore ha allora ringraziato i compagni di classe, i professionisti, lo staff e poi il suo coach: “Ringrazio il coach Emanuel Lo per avermi voluto nella sua squadra fin dall’inizio e per aver intravisto delle potenzialità in me. Speravamo entrambi in un epilogo diverso, ma sono contento di sapere che fra i miei sostenitori ci sia un professionista del tuo calibro.” Infine ha ringraziato Samuele Barbetta, ex allievo di Amici nonché suo maestro fuori dalla scuola di Amici: “Un grazie enorme va alla mia scuola di ballo, ai miei compagni di sempre e al maestro Samuele Barbetta per avermi dato fiducia e incitato a non mollare e a non accontentarmi.” Samuele, a queste parole, ha replicato con un commento che è anche una frecciatina a chi ha definito la danza di Elia ‘troppo didascalica’: “Viva la danza facile da capire chissene frega di guardare più in là del proprio naso, daje.”

