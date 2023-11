Elia eliminato da Amici 23?/ Anticipazioni: il ballerino sarebbe stato pizzicato fuori dalla scuola

Secondo alcuni rumors il ballerino Elia sarebbe il prossimo concorrente eliminato di Amici 23

Nel daytime di Amici 23 di oggi abbiamo appreso della verifica voluta dalla maestra Alessandra Celentano. Il migliore della prova è stato Nicholas, che ha ottenuto la media voti più alta, mentre gli altri allievi sono andati malissimo, esprimendosi al di sotto delle aspettative. Tra questi c’è anche Elia, il cui destino nel programma di Maria De Filippi pare essere segnato. Stando alle anticipazioni di Amici 23, infatti, la puntata che andrà in onda domenica 19 novembre 2023 porterà Elia all’ultimo posto in classifica della gara di ballo stilata da Garrison Rochelle e Nancy Berti.

Angelina Mango scatenata, tra sexy pose e passi di danza/ La reazione alla vetta nella classifica Earone

Come di consueto, l’ultimo in sfida dovrebbe spareggiare la settimana successiva, ma questo caso potrebbe rappresentare un’eccezione. Infatti secondo una segnalazione postata sul profilo Twitter GossipTV, il concorrente di Amici 23 sarebbe già stato eliminato. Sarà davvero così?

Elia eliminato da Amici 23? Una foto lo “inchioda” ma nulla è ancora certo: ecco perché…

La tesi che porta all’eliminazione di Elia troverebbe appunto conferma in uno scatto in cui il ballerino sarebbe stato visto fuori dalla scuola di Amici. Il ragazzo immortalato nella foto, effettivamente, sembra somigliante ad Elia, ma è girato di spalle di conseguenza non è possibile sapere se sia davvero. L’ipotesi eliminazione, ad ogni modo, non sembra campata per aria, dato che il concorrente sta vivendo un momento di difficoltà dal punto di vista del rendimento.

Amici 23: Marisol bocciata da Celentano alla verifica di ballo, eliminata?/ Il gesto di Petit

Cresce dunque l’attesa di scoprire se Elia sia stato eliminato da Amici oppure no. Qualche fan non tralascia l’ipotesi che il suo insegnante possa semplicemente aver deciso di lasciarlo andare prima del previsto togliendoli la maglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA