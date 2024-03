Elia Tedesco è fidanzato? Chi è l’attore di Vito de Il paradiso delle signore/ Silenzio sulla vita privata

Elia Tedesco è fidanzato? Vita privata dell’attore di Vito Lamantia de Il paradiso delle signore

Dal 2022 è Vito Lamantia ne Il paradiso delle signore ed è innamorato di Maria (Chiara Russo) anche se il loro attualmente nelle trame della soap di Rai1 è in piena crisi. Tuttavia, nella vita reale Elia Tedesco è fidanzato? A questo domanda è difficile dare una risposta perché il giovane attore è molto riservato sulla sua situazione sentimentale. Sbirciando sul suo profilo social si può notare come spesso condivida post e scatti sul suo lavoro, non solo dal set del Paradiso ma anche dei suoi spettacoli teatrali ma di una possibile fidanzata, al momento, non v’è traccia.

Non è chiaro, quindi, se Elia Tedesco è fidanzato oppure è single. Per quanto riguarda, invece, qualche informazione su di lui, il giovane attore è nato a Torino nel 1994, quest’anno dunque compirà trent’anni. Si è laureato in Lingue e Culture per il turismo a Torino. Contemporaneamente a questo percorso, comincia la sua formazione artistica. Studia recitazione al Teatro Nuovo di Torino e da quel momento parte la sua avventura sul palcoscenico. Ha recitato anche in altra fiction di Rai1, Cuori ed è molto attivo in teatro.

Elia Tedesco, chi è l’attore? “Amo disegnare e suonare la chitarra”

Schivo e riservata sulla sua vita privata, Elia Tedesco (Vita Lamantia de Il paradiso delle signore) ha rilasciato una lunga intervista Tele Sette in passato in cui si è sbilanciato un po’ sulla sua vita privata. Innanzitutto ha rivelato quali sono le sue passioni: “Amo molto disegnare. Da piccolo mi sarebbe piaciuto frequentare il liceo artistico. Ho cominciato a suonare la chitarra a 14 anni, dopo essermi rotto un braccio ho dovuto smettere per un po’ ed ho iniziato ad appassionarmi al pianoforte.”

Mentre invece per quanto riguarda il suo personaggio nella soap di Rai1 ha ammesso che sono molto simili: “Un personaggio romantico con valori importanti come lealtà, fiducia ed educazione. Mi piace. È di origine siciliana, viene da una famiglia semplice. Per dare una svolta alla sua vita risponde ad un annuncio per un posto da contabile ed entra nel team di Vittorio Conti.”











