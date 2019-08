Elia Viviani nuovo campione Europeo/ Video, la più bella corsa della sua carriera

Elia Viviani nuovo campione Europeo: il ciclista di Isola della Scala ha vinto grazie a quella che può essere ribattezzata la sua migliore corsa in carriera. Una prestazione di altissimo livello per l’atleta 30enne, che ha tenuto abilmente botta all’assalto di Lampaert, suo compagno di squadra, tagliando fuori Ackermann. «Forse abbiamo conosciuto un Elia che fa la gara, che accetta una gara dura e si mette in gioco. E’ bello vincere così, sicuramente è rischioso ma quando ci sono le gambe è bello vincere così», ha esultato Viviani ai microfoni di Rai Sport, chiarendo che non c’è stata una strategia sulla volata finale: «Non dal meeting di stamattina, ma con Trentin sapevamo di poter fare una gara dura: esco dal Tour con una buona condizione, abbiamo fatto una selezione e poi era tutto un tatticismo, chi aveva le gambe negli ultimi due giri».

Oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, Elia Viviani scrive un’altra bellissima pagina della sua straordinaria carriera e lo fa, come dicevamo, con una delle prestazioni migliori. Con l’oro assicurato dal trentenne, l’Italia sale a quota nove medaglie in questo Europeo: una vittoria non facilmente pronosticabile alla vigilia vista la grande concorrenza di due grandi atleti come Lampaert e Ackermann. Alkmaar diventa dunque azzurra, con l’Italia che sale ancora sul tetto continentale dopo il trionfo di Matteo Trentin di un anno fa. E proprio Trentin è stato uno dei fattori decisivi: arrivato settimo in classifica, è stato protagonista di una grande trenata aprendo spazi decisivi per Viviani.





