Elia Viviani oro in gara a eliminazione/ Mondiale di ciclismo, si conferma campione

Elia Viviani ha conquistato l’oro nella gara ad eliminazione della terza e ultima giornata del Mondiale di ciclismo su pista 2022. L’atleta veronese ha dominato velodromo di Saint Quentin en Yvelines, confermandosi nel titolo di campione mondiale dopo la vittoria dello scorso anno a Roubaix. È riuscito senza difficoltà a reagire dopo la delusione dell’Omnium di ieri, in cui era arrivato settimo: si è decisamente rifatto. Dietro di lui si sono piazzati il neozelandese Corbin Strong e l’inglese Ethan Vernon, che hanno completato il podio rispettivamente con l’argento e il bronzo.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2022/ Viviani oro, Italia chiude 2° nel medagliere

La medaglia di Elia Viviani è valsa tanto all’Italia: ha permesso al Paese, infatti, di concludere la competizione al secondo posto del medagliere, dietro soltanto all’Olanda. Gli azzurri hanno conquistato in totale 7 titoli alla pari di Francia e Germania, che però avevano un oro in meno e dunque hanno dovuto scansarsi. Il risultato non è certamente quello dell’anno scorso, quando le onorificenze erano state 10, ma è comunque soddisfacente.

Diretta Mondiali ciclismo pista 2022/ Streaming video Rai: Viviani nell’Omnium

Elia Viviani oro in gara a eliminazione: “Finire così è bello”

Elia Viviani, dopo avere conquistato l’oro nella gara ad eliminazione del Mondiale di ciclismo su pista 2022, ha espresso la sua gioia alla stampa: “Finire così è veramente bello. Arrivato dall’omnium con delusione. Sappiamo che l’eliminazione è una gara che mi viene facile, ma un Mondiale è sempre duro da vincere. La voglia di vincere era tanta. Ho anche rotto la bici all’inizio e l’ho cambiata. Una gara caotica, a livello di valori meno dura di altre, ma molto combattuta. Quando si finisce un anno così è bellissimo. Un anno tribolato, ma finito nel modo più bello”, ha detto come riportato da Repubblica.

Elia Viviani diretta Omnium Olimpiadi/ E' medaglia di bronzo per l'azzurro. Oro Walls

Il ciclista ha festeggiato insieme ai compagni azzurri i risultati ottenuti. “All’ultima volata sono stato concentrato solamente sul vincerla, davanti alla mia seconda famiglia, la nazionale italiana, e con la sorpresa di mio fratello qui. Devo congratularmi con tutti i fan francesi, perché non ho mai visto un’atmosfera come questa: sono contento di vedere che queste persone sono venute ad assistere a questo show. Adesso mi godo questa vittoria: la fine della stagione è arrivata. E la prossima settimana mi sposo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA