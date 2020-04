Eliana Michelazzo al GfVip/ “Potrò incontrare fratelli adottati che non conosco”

Pubblicità

Eliana Michelazzo torna a parlare a mesi dallo “scandalo” Mark Caltagirone e lo fa a WhiteRadio dove svela alcuni particolari legati al suo futuro. Tra questi c’è il sogno di partecipare al Grande Fratello Vip: “Il reality potrebbe essere un luogo dove esporti, ci sarà comunque la critica però uno parla anche delle sue cose come la famiglia. Io non ne ho mai avuta una unita. Ho dei fratelli adottati che potrei ritrovarli. Si tratta di una situazione delicata e potrei riscattarmi. Non li ho mai conosciuti. Potreste vedere tante lacrime, di gioia“. Di certo il programma negli ultimi anni ha sancito diverse situazioni di riappacificazioni familiari, una su tutte quella di Veronica Setti col papà Bobby Solo che non vedeva da diverso tempo. Sarebbe di certo un palcoscenico interessante per scoprire le emozioni di un personaggio davvero molto particolare.

Eliana Michelazzo, un passato a Uomini e Donne

A lungo Eliana Michelazzo è stato un personaggio molto chiacchierato in televisione, per il suo accostamento a Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone. La donna a WhiteRadio ha parlato anche del suo passato a Uomini e Donne. La donna infatti ha partecipato al programma di Maria De Filippi su Canale 5: “Ho fatto otto mesi a Uomini e Donne. E’ stato il trono più lungo della storia, eravamo infatti in tv tutti i giorni. Registravo due puntate per quattro volte a settimana, perché non c’erano gli Over prima quindi c’era il turno maschile e quello femminile. Una mia amica ha fatto la richiesta via mail, mi hanno chiamato mentre io ero in Sardegna perché all’epoca facevo la ricostruzione delle unghie”. Spiega di aver fatto il provino e di essere stata presa. Al tempo però nessuno la conosceva e in pochi la collegano a quell’esperienza.



