Eliana Michelazzo al Grande Fratello Vip 2022?/ Pronta a tornare in tv per…

Eliana Michelazzo al Grande Fratello Vip 2022?

Eliana Michelazzo al Grande Fratello Vip 2022? Dopo aver rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Verissimo per rispondere a Pamela Prati che, nella casa del Grande Fratello vip 2022 ha raccontato la sua verità, Eliana Michelazzo potrebbe sbarcare nel reality show condotto da Alfonso Signorini per un confronto con la stessa Pamela che, per mettere un punto alla storia e ricominciare ad avere un rapporto con lei, ha chiesto di vedere le prove della sua innocenza.

Prove che la Michelazzo sarebbe pronta a mostrare a Pamela come ha confermato lei stessa in un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Chi nelle scorse settimane. Proprio il magazine diretto da Signorini ha annunciato il ritorno in tv della Michelazzo.

Eliana Michelazzo torna in tv

La rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 9 novembre, si parla di un ritorno in televisione di Eliana Michelazzo. “Oltre a una serie tv in progress sul caso Mark Caltagirone come ha anticipato Dagospia, Eliana Michelazzo sta per tornare in tv e questa volta mostrerà le prove che la stessa Pamela Prati ha chiesto per perdonarla”, scrive Chi.

Dove avverrà, dunque, il ritorno della Michelazzo in tv? Entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per un confronto con Pamela Prati o ci sarà una trasmissione inedita totalmente dedicata al caso Mark Caltagirone che ha incuriosito per tantissimo tempo i telespettatori? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

