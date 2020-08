Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma/ Accuse di furto e ses*o a pagamento

Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma continuano a scontrarsi via social. Le due ex amiche non hanno alcuna intenzione di mettere da parte l’ascia di guerra visto che da diversi mesi sui social continuano a lanciarsi frecciatine al vetriolo che sfociano poi in delle vere e proprie litigate. Dopo un lungo silenzio la Michelazzo ha deciso di replicare alle accuse della ex concorrente di Temptation Island che sui social ha detto che le ha rubato alcuni vestiti. La ex manager di Pamela Prati ha colto la palla al balzo per replicare alla ex amica dicendo: “sono tanto comoda qui al mare, poi mi arrivano i messaggi di una def****te, scusatemi il termine. Se ti senti un tantino presa di mira…forse hai la coda di paglia, come si dice a Roma? Allora ti faccio un attimo mente locale”. La Michelazzo prosegue precisando: “quelle ciabattine le ho comprate due anni fa e sono fuori commercio, quindi non mi mandare messaggi per dirmi che vi state prestando le cose con le tue amichette, che magari ti reggono anche il gioco, perché non hai scampo. Io tutte le cose che tu hai…ho le foto, quindi non ti conviene metterle. Pensavi che dopo un anno mi ero dimenticata delle mie cose? Non mi dimentico. Smettila di scrivermi. Se io dimostro 50 anni, tu ne dimostri 70 (a 30 anni), perché a 40 incontro persone che mi dicono ‘ne hai meno?’ quindi stai zitta!”. Ma non finisce qui visto che la Michelazzo accusa la Roma anche di furto: “mi mancano: una borsa di Chanel, portafoglio di Valentino, orecchini Bulgari, ciabatte LV e intimo vario. Dai carabinieri ci son andata io cara Sabrina (Selvaggia è il nome falso) ma le ladre coprono anche il vero nome”.

Eliana Michelazzo accusa Selvaggia Roma: “fa le marchette”

Le parole di Eliana Michelazzo sono arrivate alla ex amica Selvaggia Roma che ha minacciato azioni legali. Ma non finisce qui, visto che la ex manager di Pamela Prati ha lanciato un’accusa davvero pesante ai danni della ex fidanzata di Lenticchio dicendole che ha praticato sesso a pagamento. Come prova di questa pesantissima accusa però la Michelazzo ha postato anche diverse chat private scambiate con Selvaggia Roma che un tempo era sua grande amica. Cosa succederà? Possibile che la Roma replicherà alle parole della Michelazzo? Intanto ecco come ha reagito Selvaggia Roma quando è stata accusata di furto sempre dalla Michelazzo. “Ragazzi io ho mandato al mio avvocato le sue minacce di un audio che mi ha appena inoltrato e che poi ha subito cancellato, dopo che le ho detto che presenterò il suo audio. Mi stalkerizza da due anni credo su per giù. Mi comunicava le sue botta. Questa donna ora la fermerà la legge” ha detto la Roma precisando – “già mi ha messo le mani addosso. Mi sono stufata. Si inventa le storie, draghi e follie. Non devo giustificarmi di niente. Vorrei che la signora si facesse la sua vita. Sono stata l’unica, compreso il mio ex, a darle una spalla. Eravamo gli ultimi a crederle. Ma poi tutte le cose sono venute fuori piano piano. Ora comunque basta. Cioè dopo due anni, ancora? Poi se non sarò io, sarà un’altra e un’altra ancora”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA