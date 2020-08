Eliana Michelazzo dimessa dall’ospedale/ “Denuncerò i locali, sono ancora spaventata”

Eliana Michelazzo è stata dimessa dall’ospedale. L’ex manager di Pamela Prati, che dopo una vacanza in Sardegna è tornata positiva al Covid-19, ha raccontato a L’AdnKronos di aver parlato con i medici del Gemelli di Roma poco prima di tornare a casa: “Mi hanno spiegato che potrebbero essere i sintomi di un po’ di bronchite in arrivo. Comunque sono stati molto carini e attenti”, ha ammesso. Eliana è stata riaccompagnata a casa da un taxi: “I medici mi hanno messo a disposizione anche un posto nella sezione Covid del pronto soccorso e mi hanno fatto riaccompagnare con un taxi a casa. É un servizio taxi per il Covid pagato dallo Stato”. A casa trascorrerà alcuni giorni in isolamento in attesa che il virus passi.

Eliana Michelazzo è tornata a casa: “Sono molto spaventata”

Nonostante sia dunque tornata a casa dopo la paura dei giorni scorsi, Eliana Michelazzo ha ammesso al Corriere della Sera che “Sono molto spaventata ora. Ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente”. Ha poi annunciato di voler “avviare denunce anche al solo fine di verificare se nei locali in cui sono stata siano state rispettare le norme sul Covid”. In nottata la Michelazzo, dimessa dall’ospedale, ha scritto un post su Instagram per tranquillizzare i suoi follower. “Sono appena rientrata a casa — ha scritto — e non vi nego che stamane mi sono presa un bello spavento”. Bisognerà attendere dunque i prossimi giorni per scoprire il risultato del nuovi accertamenti.



