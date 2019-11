Eliana Michelazzo diventa cantante/ Video “Riparto da me”, singolo dopo Simone Coppi

Eliana Michelazzo ha voltato finalmente pagina dopo lo scandalo che l’ha travolta nei mesi scorsi al culmine del quale ha compreso di essere stata anche lei una vittima. L’ex agente dei vip aveva infatti appreso di essere stata fidanzata (addirittura sposata, anche se “virtualmente”) per lunghi dieci anni con tale Simone Coppi, un uomo dal passato e dal mestiere misteriosi, mai visto dal vivo e che alla fina ha scoperto essere solo un account fake. la scoperta era avvenuta proprio grazie alle numerose ospitate nel programma di Barbara d’Urso, Live Non è la d’Urso, nell’ambito del cosiddetto Prati-gate sul quale da diverse settimane è calato il sipario. Da qualche tempo, dopo un primo momento di dolore e confusione, Eliana Michelazzo sta vivendo una sua seconda vita. Ha messo da parte la sua agenzia di management per diventare una delle “guest star” più richieste. E così Eliana ha trascorso la passata estate in qualità di ospite in diverse discoteche d’Italia. Dopo una breve relazione con Daniele Bartolomeo, Eliana ha deciso di mettere definitivamente un punto al suo passato e per farlo si è cimentata in una nuova avventura, questa volta musicale.

ELIANA MICHELAZZO DIVENTA CANTANTE: IL SUO PRIMO SINGOLO

Nelle passate ore Eliana Michelazzo ha annunciato l’uscita del suo primo singolo musicale che la vedrà debuttare nei panni di cantante. Si intitola “Riparto da me” e rappresenta precisamente l’intento dell’ex manager di voltare pagina ed iniziare un nuovo capitolo della sua vita, mettendo definitivamente da parte le delusioni finora collezionate. Stando alle parole del testo, sembra proprio che Eliana abbia voluto dedicare il suo addio in musica al fantomatico Simone Coppi. Il progetto è stato annunciato dalla Michelazzo su Instagram dove ha postato l’anteprima del video con un emozionato messaggio contenuto nella didascalia: “Non riesco ad esprimervi esattamente ciò che provo in questo momento, un mix di gioia ed adrenalina. Sono felice e fiera di questo progetto e non vedevo l’ora di condividerlo con VOI..voi che mi avete sostenuta sempre e comunque!”, ha spiegato. Eliana si è avvalsa del featuring di The Gambler ed il brano sarà disponibile da venerdì 29 novembre in tutti i digital stores, Spotify, iTunes, Apple music, Youtube”.





