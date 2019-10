Eliana Michelazzo e Daniele Bartolomeo si sono lasciati/ “Mi sono arrivate voci e…”

Eliana Michelazzo e Daniele Bartolomeo si sono lasciati. La notizia era stata lanciata recentemente da Dagospia, ora arriva la conferma dell’ex agente di Pamela Prati. Ieri sera nelle Instagram Stories ha ammesso la rottura. I due, che si sono conosciuti dopo lo scandalo delle nozze mai celebrate tra la showgirl e il fantomatico Mark Caltagirone, si erano presentati anche a “Live Non è la D’Urso”, ufficializzando la loro unione. Ma la storia d’amore non è durata, infatti la relazione è arrivata al capolinea. Rispetto ad altre volte, Eliana Michelazzo non ha creato mistero attorno alla sua vita privata. E infatti ha raccontato subito quanto accaduto ai suoi fan. «Ciao ragazzi. Purtroppo in questi giorni ho evitato di fare storie e di dirvi un po’ la mia situazione. Però visto che sono uscite delle notizie non posso fare a meno che parlare della rottura e della storia con Daniele», ha esordito l’ex socia di Pamela Perricciolo.

ELIANA MICHELAZZO E DANIELE BARTOLOMEO SI SONO LASCIATI

Ma perché Eliana Michelazzo e Daniele Bartolomeo si sono lasciati? Lo ha spiegato la stessa agente, rivelando che la rottura è arrivata circa due settimane fa. «Sicuramente lui verso di me non aveva un grande sentimento. Quindi morale della favola non gliene fregava più di tanto. Più che altro io penso che esista il rispetto per la persona. Non penso di meritarmi questo». Eliana Michelazzo avrebbe voluto evitare di affrontare l’argomento, ma comunque lo ha ben approfondito. «Diciamo che lui si è rifatto subito una vita, o comunque si è messo subito con un’altra persona». L’ex agente di Pamela Prati sa che non sono affari suoi, ma pare che già quando stavano insieme lui fosse “distratto”. «Mi sono arrivate altre cose e altre voci. Diciamo che la fiducia stava andando pari a 0». In realtà più che finita sembra che non sia mai decollata la storia d’amore con Daniele Bartolomeo. Ed Eliana non nasconde il disappunto anche se precisa: «Io non rimpiango nulla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA