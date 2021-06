Eliana Michelazzo e Francesco Chiofalo/ Nel video I Voglie A Te di Anna Caliente…

Eliana Michelazzo e Francesco Chiofalo innamorati per finta nel videoclip del nuovo singolo di Anna Caliente. La Michelazzo e Chiofalo, nel video della canzone “I voglie a te” interpretano due innamorati che trascorrono la giornata insieme scambiandosi dolci sguardi e sorrisi. “fuori ora il mio nuovo singolo I voglie a te con la partecipazione di Eliana Michelazzo e Francesco Chiofalo”, scrive su Instagram la cantante che, nel video, fa da colonna sonora alla storia d’amore tra i due protagonisti del video. Eliana interpreta una donna affascinante e sicura di sè che ha perso la testa per Francesco Chiofalo che sfoggia il fisico possente e muscoloso. Una nuova avventura professionale, dunque, per la Michelazzo e Chiofalo.

Eliana Michelazzo e Francesco Chiofalo, la nuova avventura professionale

Tornato single dopo la fine della storia d’amore con Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo si è tuffato nella nuova avventura professionale svelando la novità ai fans con alcune storie pubblicate su Instagram. Lo stesso ha fatto Eliana Michelazzo. Il videoclip è stato pubblicato anche dalla pagina Instagram “Very Inutil People” dove ha ricevuto tantissimi commenti da parte degli utenti. “Chiofalo riesce sempre a sorprendermi”, scrive un utente. “Sto trash sta sfuggendo di mano”, aggiunge un altro. C’è, poi, chi ricorda il Francesco Chiofalo di Temptation Island sottolineando i cambiamenti estetici che ha avuto nel tempo: “Ai tempi di Temptation mi piaceva e lo trovavo un bel ragazzo, poi…”. Chiofalo e la Michelazzo, nel frattempo, si godono l’esperienza vissuta condividendo la felicità sui social.

