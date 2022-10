Eliana Michelazzo e Perricciolo a processo/ Pamela Prati gate: svolta nel caso finto figlio Mark Caltagirone

ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO A PROCESSO

Svolta nel caso Mark Caltagirone: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo finiscono a processo per il reato di sostituzione di persona. A firmare l’ordinanza è stato il pubblico ministero Stefano Pesci, il quale ha stabilito che le due ex agenti di Pamela Prati dovranno comparire in tribunale il 1° febbraio 2023, come riportato da Fanpage. A distanza di oltre tre anni, è arrivata la citazione in giudizio, dopo la denuncia sporta dai genitori del bambino che sarebbe stato usato per impersonare il finto Sebastian Caltagirone, figlio inesistente dell’altrettanto inesistente imprenditore da cui è nato il Pratiful, caso scoppiato a partire dalla notizia dell’annuncio del matrimonio di Pamela Prati, pubblicizzato in tv ma mai celebrato.

La vicenda continua a far discutere, anche per la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip. Ma nonostante le tante denunce di quel periodo, che sembravano non aver avuto seguito, quella del bambino, che sarebbe stato incaricato di registrare messaggi vocali e video selfie, ha ora uno sviluppo. Sarà dunque il tribunale ad accertare eventuali responsabilità di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per questa vicenda.

“VOGLIAMO PROCEDIMENTO PENALE E CIVILE”

«Al bambino e ai suoi genitori sarebbe stato fatto credere che stesse girando una fiction con tanto di copione, battute, testi, foto e video», dichiara a Fanpage l’avvocato Leonardo D’Erasmo, che rappresenta i genitori del minore. Il legale ha spiegato che al bambino Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo stato chiesto di «recitare il ruolo di un bambino ammalato di tumore alla gola (figlio di Mark Caltagirone, ndr), di parlare con la voce roca di chi sta male. Ci sarebbero degli audio di questo bambino, che all’epoca aveva 7/8 anni, al quale sarebbe stato chiesto di dire cose come “Mamma, sto male”». L’avvocato ha anche comunicato l’intenzione di affiancare al procedimento penale anche quello civile. «Ci costituiremo parte civile. Una volta ottenuto l’esito della fase penale, avvieremo un’azione civile perché i genitori vogliono ottenere giustizia».

Il legale ha spiegato anche che, quando è emerso lo scandalo Mark Caltagirone e tutta la vicenda che ha visto protagonista Pamela Prati, il bambino «sbeffeggiato a scuola, tanto da non volere più andarci», oltre ad aver vissuto la delusione per il sogno che aveva coltivato. Infatti, avrebbe studiato i copioni per ore anziché giocare a calcetto, scoprendo poi «di essere stato preso in giro». Dopo aver visionato il decreto di citazione a giudizio, Fanpage ha contattato Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per un commento: la prima ha preferito non parlare, la seconda ha fatto sapere tramite il suo legale di non voler intervenire sulla vicenda.











