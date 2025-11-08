Eliana Michelazzo finto fidanzato, chi è Simone Coppi: ha pensato per dieci anni di essere fidanzata con un uomo che in realtà non esisteva

Non solamente Mark Caltagirone. La vicenda del finto fidanzato di Pamela Prati ha fatto discutere a lungo, tenendo banco nei salotti televisivi per anni interi. Ma non è stata Pamela l’unica ad avere un fidanzato non esistente. Anche Eliana Michelazzo, la sua ex agente che avrebbe creato la vicenda insieme a Pamela Perricciolo, è stata legata a un uomo che in realtà non esisteva. Il presunto compagno di Eliana, che a quanto pare avrebbe visto solamente una vita, si chiama Simone Coppi.

Malattia di Amanda Sandrelli: nel 2009 ha avuto un tumore/ "La prevenzione mi ha salvato"

Proprio Eliana, dopo essere stata scoperta, ha raccontato: “Ho capito che mi sono innamorata di una persona che forse non esiste“. Eliana ha però rivelato di aver visto una volta questo fantomatico fidanzato: i due si sarebbero incontrati a Roma. “L’ho incontrato una volta. Non so chi ho visto” ha spiegato l’ex agente di Pamela. Come spiegato infatti proprio da Eliana, credeva di non poter incontrare il suo finto fidanzato per ragioni di sicurezza.

Mario ed Elena, chi sono genitori Patrizia Pellegrino / Tanto amore e il lutto per la morte del fratello Aldo

Eliana Michelazzo finto fidanzato, chi era Simone Coppi: “Pensavo facesse un lavoro delicato”

Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati, ha avuto a sua volta un fidanzato che non esisteva. L’ex agente non sarebbe riuscita a vedere il suo finto fidanzato Simone Coppi per questioni di sicurezza. L’uomo, infatti, a suo dire le raccontava di essere un magistrato antimafia minorile, una figura che tra l’altro non esiste. Una ricostruzione, quella della Michelazzo, che ha lasciato a bocca aperta tanti e che dopo i fatti di Mark Caltagirone ha riacceso i riflettori su questi scandali creati proprio dalla sua agenzia.

Armando Izzo, chi è il fidanzato di Raffaella Fico/ Amore folle: lei sarebbe in dolce attesa!

Parlando ancora della truffa subita, Eliana ha rivelato di aver pensato per dieci anni di avere un compagno, pur senza vederlo. A quanto pare l’uomo era molto presente con messaggi e gesti, anche se non dal vivo. “Da dieci anni ho un fidanzato fantasma, ma solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome” ha spiegato la ex agente, che se ne sarebbe accorta solamente dopo i fatti di Mark Caltagirone. Una storia certamente confusa che ha lasciato tanti interrogativi e dubbi.