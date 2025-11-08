Eliana Michelazzo ha un fidanzato? Dopo la storia finta con Simone Coppi e l'amore con Daniele Bartolomeo, non c'è traccia di altri uomini

Eliana Michelazzo, conosciuta per essere stata una delle artefici del caso Mark Caltagirone, il finto fidanzato di Pamela Prati, è stata a sua volta vittima di una truffa sentimentale, come rivelato proprio da lei. Per dieci anni, infatti, sarebbe stata convinta di avere un fidanzato, un tale Simone Coppi, che in realtà però non esisteva. Oggi Eliana Michelazzo ha un fidanzato? La ex agente, che con la sua socia Pamela Perricciolo aveva orchestrato il teatrino, è stata fidanzata dopo tutto il caso Caltagirone con un uomo, un certo Daniele Bartolomeo, questa volta esistente. I due, insieme, si sono infatti fatti vedere anche in tv, nei salotti televisivi. In particolare sono stati ospiti più volte, come coppia, dei programmi di Barbara D’Urso, raccontando del loro amore.

Eliana Michelazzo ha un fidanzato? Felice a Ibiza ma…

Nel 2019, Eliana Michelazzo presentava dunque davanti alle telecamere il fidanzato, spiegando di averlo conosciuto da poco. “Fidanzati è un po’ presto per dirlo, ci conosciamo da un mese e mezzo, due. Ci siamo conosciuti a Ibiza“. Proprio a Ibiza, dove adesso Eliana lavora con la sua attività, sarebbe dunque scoppiato il loro amore che non sarebbe durato però a lungo. Poco tempo dopo, infatti, non si è saputo più niente di Eliana Michelazzo e Daniele Bartolomeo come coppia. Eliana, che per un certo periodo pubblicava spesso foto in compagnia di Daniele, non ha più postato immagini in sua compagnia.

Non è chiaro se oggi la ex agente di Pamela Prati abbia o meno un altro fidanzato. Attualmente lavora infatti a Ibiza, dove tra l’altro vive e gestisce la sua attività. Su social campeggiano foto in costume da bagno o in discoteca: a quanto pare, Eliana si sta godendo la “Isla bonita” dove adesso passa la maggior parte del suo tempo ma non è chiaro se con lei ci sia o meno un nuovo amore.