Eliana Michelazzo: “Ho lasciato l’Italia. Vivo a Ibiza”/ “Pamela Prati? Non ha mai voluto parlarmi”

Eliana Michelazzo: cosa fa oggi dopo il Pamela Prati gate

Eliana Michelazzo racconta il nuovo capitolo della sua vita ai microfoni di Casa SDL. Accompagnata dal suo avvocato, Eliana, ospite di Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia, ripercorre gli ultimi anni della sua vita soffermandosi, in particolare, sul Pamela Prati Gate scatenato dal caso Mark Caltagirone. Oggi, Eliana non ha più la sua agenzia e vive tra Roma e Ibiza. Giovanna Abate spiega che il processo è stato archiviato e l’avvocato della Michelazzo spiega racconta che l’udienza in seguito alla quale il procedimento è stato archiviato si è svolta il 13 febbraio 2024.

“Sto festeggiando. Sono a Miami e tra poco tornerò a Ibiza. Ho fatto la scelta di allontanarmi dall’Italia perché la pesantezza di tutta questa storia mi ha dato davvero fastidio“, spiega la Michelazzo dopo aver ascoltato le parole del suo avvocato. “Ora sono più serena perché nessuno mi ha dato grandi colpi perché grandi colpe non ne ho“, aggiunge.

Eliana Michelazzo e l’addio all’Italia

L’addio di Eliana Michelazzo all’Italia è definitivo? “Non mi sento più di stare in Italia, ho brutti ricordi. Mi ha fatto male questa situazione e ancora oggi i pensieri non se ne vanno. Alla fine, la vera vittima, sono stata io e finisco qui“, spiega Eliana Michelazzo. “Da dove sei ripartita?”, chiede Gabriele Parpiglia. “Affitto case”, risponde la Michelazzo. “Mi dispiace perché nel mio, lavoro, come manager, ero brava”.

“Come ti sei sentita quando hai saputo dell’archiviazione?”, chiede ancora Gabriele Parpiglia. “Sono felice e serena“, dice ancora Eliana che si è tuffata nella sua nuova vita. E su Pamela Prati dice: “Non ha mai voluto parlarmi. Come dico sempre bisogna sempre dare il beneficio del dubbio e se non vuoi confrontarti e vedere in faccia una persona significa che un po’ la coscienza sporca ce l’hai”, conclude la Michelazzo.

