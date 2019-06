Eliana Michelazzo incontra il finto Simone Coppi/ Stephan Weiler: “Cose assurde!”

Barbara d’Urso ha realizzato quello che per anni è stato un sogno di Eliana Michelazzo: incontrare Simone Coppi. Stiamo chiaramente parlando di Stephan Weiler, il mister Svizzera che per circa 10 anni è stato per la Michelazzo il suo Simone Coppi. I due si incontrano nel famoso ascensore di Live non è la d’Urso dove la Michelazzo spiega in poche parole quanto le è accaduto. “Purtroppo una persona che io credevo essere una sorella mi ha fatto credere che tu fossi un suo carissimo amico. – esordisce Eliana – Mi ha detto in tutti questi anni che tu eri un magistrato, che facevi antimafia e che eri in stato di protezione e che non potevi vedermi perché io non potevo entrare in stato di protezione con te.” Stephan è sbigottito di fronte alle dichiarazioni di Eliana Michelazzo che non si fermano qui.

Stephan Weiler, il finto Simone Coppi: “Farò quello che devo fare con i miei avvocati”

“Io ti ho amato follemente, mi hai scritto tantissime cose belle. – racconta ancora Eliana Michelazzo al finto Simone Coppi – Mi arrivavano delle tue foto in chat, io ho tutte chat con te, ho fatto anche sesso virtuale, ci sono miei video e foto nude… scusami ma mi vergogno perché non mi conosci e quindi capisco la tua posizione”. Il finto Simone Coppi, che è il modello Stephan Weiler, replica a queste dichiarazioni: “Non so esattamente com’è stato creato tutto questo, non so se tu sia vittima di questa situazione, ma ci sono state delle cose davvero assurde, inaccettabili che sono successe. Ma com’è possibile che per 10 anni ti abbia creduto a questo? Come hai creduto che ci fosse una relazione tra di noi?” Così conclude: “Ovviamente farò tutto quello che devo fare anche con avvocati internazionali per difendere la mia posizione”. Lei, una volta finito l’incontro, scoppia in lacrime e non riesce a rientrare.

