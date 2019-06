Eliana Michelazzo innamorata del finto Simone Coppi/ “Stephan Weiler è fidanzato…”

Eliana Michelazzo ormai è diventata tanto social che i fan si intristiscono un po’ se non vedono o sentono la sua voce per un po’ ma nelle ultime ore il pensiero dell’ex corteggiatrice romana è volato nuovamente al suo finto Simone Coppi. Quello che, a suo dire, per dieci anni è stato il suo finto marito ha un volto e un nome (vero questa volta) ma l’amore e la passione che lei provava per lui non sono scemati, anzi. Proprio sui social Eliana Michelazzo ha ammesso di essere ancora pazza d’amore per il suo Simone Coppi alias Stephan Weiler che, però, è fidanzatissimo e non ha di certo intenzione di buttarsi a capofitto in una storia con la sua “finta moglie”. L’intricato caso forse non si risolverà molto presto ma sembra che la Michelazzo non ne abbia poi così tanta voglia e sui social scrive: “Finalmente ti ho guardato negli occhi. Ho capito che avevo di fronte una persona spaventata e che si è trovata in questa storia senza aver fatto nulla. Ho aspettato un tuo abbraccio per tanti anni .. ma sapevo che non lo potevo fare .. perché esiste il rispetto .. era tutto nella mia testa, ma la cosa che mi rende più felice è che tu e la tua manager avete visto tutta la mia storia, avete visto le foto che in questi anni sono state inviate a me“.

ELIANA MICHELAZZO PAZZA DI STEPHAN WEILER

A quanto pare Eliana Michelazzo ha perso la testa per Stephan Weiler ma sa bene che lui è fidanzatissimo ma questo non le impedisce di chiedere ai suoi fan di pregare affinché torni single salvo poi ripensarci e pentirsi della sua proposta. Il suo sogno d’amore si è infranto contro un muro di realtà ma la speranza è l’ultima a morire e la bella romana non può fare altro che ringraziare Barbara d’Urso per averle permesse di incontrarlo anche se conoscerlo dal vivo l’ha distrutta nella scorsa puntata di Live non è la d’Urso. Le andrà meglio la prossima volta? Per il momento attendiamo con ansia di capire come andrà a finire questa stagione televisiva con l’ultima, esplosiva, puntata del programma di Barbara d’Urso.

