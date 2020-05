Eliana Michelazzo, mamma malata di coronavirus?/ Appello disperato su Instagram

Pubblicità

Eliana Michelazzo preoccupata per la salute della madre. La ex agente di Pamela Prati è tornata sui social pubblicando una Instagram Stories in cui si è dapprima scusata con i suoi fan per l’assenza motivando e spiegando come mai in queste ore è stata poco presente. “Scusate se oggi non sarò presente su Instagram, ma sono preoccupata per la mia mamma, non sta bene! Spero che non sia nulla di grave! Ma sapete che con questo virus l’ansia ci sta e non posso star con lei…” ha scritto la Michelazzo facendo preoccupare i fan. In tanti hanno immediatamente pensato che la madre di Eliana potesse aver contratto il virus Covid-19, ma al momento non è dato sapere di più visto che la ex agente della Prati è letteralmente scomparsa dai social. La rivelazione arriva a pochi giorni da un vero e proprio sfogo che ha visto la ex socia della Aicos Managemenent lamentarsi sui social networks chiedendo una volta per tutte di non essere più correlata alla faccenda di Pamela Prati e alla ex socia Pamela Perricciolo. “Non posso dire altro rispetto a quanto abbia già detto, ma sono veramente scioccata da queste notizie così stupide. Più che altro sono affranta da queste notizie inerenti il mio orientamento” ha detto la Michelazzo che ha proseguito dicendo – “vorrei dire ai giornalisti che devono soltanto vergognarsi. E’ vero, Pamela Perricciolo era mia sorella, ma mi ha tradita, quindi stop! Sono schifata per davvero. Basta, per favore, non ce la faccio più a sopportare tutto questo”.

Eliana Michelazzo fidanzato: “se sono etero o non etero a voi che problemi crea?”

Non solo, Eliana Michelazzo sui social è tornata anche a parlare delle polemiche legate al suo orientamento sessuale. Sin da quando è nato il Prati Gate in tanti hanno pensato che tra la Michelazzo e Pamela Perricciolo potesse esserci qualcosa di più, anche se la la ex socia della Aicos Managemenent ha sempre smentito la cosa dichiarando di essere etero. In questi giorni però la Michelazzo è letteralmente sbottata sui social precisando: “ma se io sono etero o non etero a voi che problemi crea? Fatevi un esame di coscienza e ricordatevi che io sono sempre una donna, una ragazza, e non il vostro bersaglio a cui potete buttare fogna addosso. Vergognatevi! Questa è una patologia importante e non è da sottovalutare. Basta! Ho vissuto dieci anni come una stupida e ancora oggi me ne pento”. Infine la Michelazzo ha dedicato un pensiero anche a Barbara d’Urso dove è stata recentemente ospite: “mi ha aiutata ad aprire gli occhi e a farmi rendere conto che ero succube di una persona che senza alcun motivo si era presa possesso della mia vita”.



