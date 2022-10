Eliana Michelazzo non entrerà la GF Vip/ “Pamela Prati avrebbe imposto clausola…”

Eliana Michelazzo smentito l’ingresso nella Casa del GF Vip: ecco i motivi

Le voci sulla presunta partecipazione di Eliana Michelazzo al Grande Fratello Vip 2022 si sono susseguite per tutti questi giorni. L’ex agente di Pamela Prati sarebbe un’ottima candidata per creare scompiglio nella Casa e far perdere le staffe alla “Diva” .

Il portale di Davide Maggio però, come riporta Pipol Gossip, ha smentito tutto: “A lanciare questa notizia è stato, attraverso un tweet, il giornalista Davide Maggio. Pipol vi rivela che in realtà la Michelazzo non varcherà la porta rossa di Cinecittà. Pare, infatti, che Pamela Prati abbia imposto una clausola nel contratto di non condividere l’esperienza del reality con Eliana.” Dunque, sembra che Eliana Michelazzo non possa partecipare al reality show perchè stabilito da Pamela Prati come clausola del suo contratto.

A proposito della vicenda di Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo, citata in giudizio da Pamela Prati, affronta il delicato tema dei figli del finto fidanzato: “Io ho parlato con la mamma di questo bambino, era un attore ma io non lo sapevo. La mamma lo ha confermato che io non ero al corrente di questa cosa. L’ho incontrato e pensavo che fosse il figlio di Mark Caltagirone”.

Eliana Michelazzo continua: “Il 2 febbraio ci sarà la prima udienza. Non sono preoccupata, mi sento a posto con la coscienza. Chi c’è dietro la storia del bambino? C’è solo una persona… sempre la stessa… quella che ha accusato la mamma. È stato firmato un contratto a nome dell’agenzia, senza la mia firma, ma con la sua, ma non lo poteva fare. Spero che quello che deve succedere succeda. Ho perso dieci anni della mia vita. Per me c’era solo lei, era lei la mia famiglia. Avevo perso i contatti con tutta la mia famiglia, che mi rinfaccia questo. Infatti, non mi parlo con mia sorella per questo. E mi sono ritrovata con un bel debito e un’agenzia che non esiste quasi più“.

