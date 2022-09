Eliana Michelazzo nuovo attacco a Pamela Prati/ Quando il confronto su “Mark Caltagirone”?

Pamela Prati ed Eliana Michelazzo: ci sarà un confronto al GF Vip?

Pamela Prati è una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. La ex diva del Bagaglino aveva già partecipato alla prima edizione da cui era uscita, tra mille polemiche, al grido di “chiamatemi un taxi”. Per la Prati il GF Vip è l’occasione per provare a ricostruire un rapporto con il pubblico dopo lo scandalo “Mark Caltagirone”, il fidanzato inesistente dalla showgirl. La vicenda ha avuto anche degli strascichi tra la Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, anche loro protagoniste del caso Caltagirone. Secondo alcuni indiscrezioni il caso sarà trattato dal Grande Fratello Vip 2022 solo per una puntata come da accordi con la showgirl. Poco prima dell’ingresso della Prati nella casa del GF Vip, Eliana Michelazzo ha condiviso un messaggio sui social: “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”.

Eliana Michelazzo attacca nuovamente Pamela Prati

Ieri poco dopo la terza puntata del Grande Fratello Vip 2022, Eliana Michelazzo ha commentato, in modo pungente, l’amicizia nata tra Pamela Prati e Marco Bellavia, riprendendo il famoso “buona primavera” della Prati al fantomatico Mark Caltagirone: “Oggi sono Belprati. Ieri era buona primavera. Domani? Attendere prego…”. In molti si chiedono se dentro la casa del GF Vip ci sarà il confronto, tanto atteso, tra le due. Sui social c’è chi critica la Michelazzo: “E lei che fa di tutto per essere chiamato per un confronto! Per caso hai bisogno di visibilità?”, si chiede un utente su Instagram. Un paio di anni fa, intervistata dall’Adnkronos, l’ex agente di Pamela Prati aveva detto: “Il mio sogno sarebbe ance quello di partecipare alla prossima edizione del ‘Gf Vip’. Ma anche Signorini mi metterà da parte? Vedremo”. Signorini ha preferito la Prati, ma non è escluso che abbia in programma un confronto scoppiettante tra Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

