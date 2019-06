Eliana Michelazzo/ “Pamela Perricciolo, io il tuo incubo”. E su Temptation Island…

Eliana Michelazzo torna ad attaccare Pamela Perricciolo sui social. L’ex agente di Pamela Prati continua a ribadire la sua innocenza su Instagram e ad attaccare l’ormai ex socia. Nelle Instagram Stories compare infatti questo messaggio: «Manipolata.. soggiogata.. uccisa sentimentalmente.. mentalmente.. in più non so cosa sarà il mio futuro.. devi dormire sempre con le tue belle gocce.. perché devo essere il tuo incubo costante! Maledetta». In un’altra storia invece ha ironizzato su Mark Caltagirone e il caso fatto di bugie e intrighi. «Ah dimenticavo, con me c’è anche Mark. Dai, saluta tutti, rispondi. Niente… Dai, ridiamoci sopra», ha scherzato Eliana Michelazzo, anche se c’è poco da ridere di una vicenda che non è mero gossip ma ha evidenziato aspetti perseguibili legalmente. Ma non è finita qui, perché ieri sera era tra i tanti telespettatori che hanno seguito il debutto della nuova stagione di Temptation Island, e ovviamente ha voluto dire la sua sulle coppie.

ELIANA MICHELAZZO, DA PAMELA PERRICCIOLO A TEMPTATION ISLAND

A catalizzare l’attenzione di Eliana Michelazzo sono Jessica e Andrea: avrebbero dovuto sposarsi ma lei, presa dai dubbi, ha fatto un passo indietro. Nel frattempo lei si avvicina al single Alessandro. «Io sono scioccata. Ma pensi che questo ti ama: questo è un tentatore! Non ce la posso fare…», commenta Eliana Michelazzo tra le Instagram Stories. E poi parte all’attacco della ragazza mentre la puntata prosegue: «Io capisco tutto, ma vai in un programma che non è nato oggi e non te ne frega niente che fai vedere che del tuo fidanzato non te en frega niente». Ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata poi manager di vip dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, ne ha un po’ per tutti coloro che hanno messo a dura prova i rispettivi compagni avvicinandosi a tentatori e tentatrici. «Come si fa a sopportare e vedere tutto ciò…», si interroga l’ex agente di Pamela Prati.

