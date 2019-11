Eliana Michelazzo “Pamela Perricciolo mi perseguita”/ “Pamela Prati ha detto che…”

Eliana Michelazzo è pronta a prendere in mano la sua vita e in una lunga intervista al settimanale Nuovo racconta di aver messo insieme un video musicale, che sarà disponibile dal 29 novembre, ma anche che sta scrivendo un libro che uscirà il prossimo gennaio. Intanto la sua vita va avanti a fatica e anche se sui social si mostra sorridente e felice in realtà non è così: “Sto affrontando la situazione di petto come ho sempre fatto nella mia vita ma è difficile”. Eliana Michelazzo ammette di farsi aiutare da uno specialista per riuscire a superare quello che è successo ma ci tiene anche a far sapere che quello che ha perso è stato davvero importante e non sta parlando solo di affetti ma anche del fatturato della sua società e delle influncer che le hanno voltato le spalle: “Adesso vivo grazie agli sponsor e a qualche evento”, le cose cambieranno?

ELIANA MICHELAZZO: “PAMELA PERRICCOLO MI PERSEGUITA ANCORA, PAMELA PRATI…”

Anche questo passaggio potrebbe essere difficile visto che Eliana Michelazzo ammette che Pamela Perriccolo, in qualche modo, la perseguita ancora e non ha intenzione di lasciarla in pace: “Ho saputo che ha aperto un’altra agenzia. Cerca di mettermi il bastone tra le ruote. Le ho detto di smetterla perché mi ha rotto le scatole. Mi deve lasciare in pace, adesso conduco la mia vita e lei non ne fa parte, mi ha rovinato per dieci anni, da quando la conosco”. Lo stesso discorso vale per Pamela Prati. Le due non si sono riviste dopo quello che è successo ma Eliana Michelazzo non è rimasta piacevolmente colpita dalle parole che la showgirl ha usato nei suoi confronti mettendola sullo stesso piano di Pamela Perricciolo: “Sa benissimo che io non sono come lei, questo mi infastidisce”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA