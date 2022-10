Eliana Michelazzo, Pamela Prati e Mark Caltagirone/ Pratiful: le tappe del caso

Il cosiddetto Pratiful, lo scandalo con protagonista Pamela Prati e il fidanzato mai esistito Mark Caltagirone, è tornato alla ribalta dopo l’ingresso della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip. A distanza di tre anni da quando l’affare è diventato di dominio pubblico, l’attuale concorrente del reality show ha svelato la sua verità: “Sono stata truffata. Mi faceva sentire viva, stavo sempre al telefono con lui. Per me esistevano, non ho preso in giro il pubblico, hanno preso in giro me”, ha affermato. Il riferimento, oltre che all’uomo, è ai bambini che disse di avere preso in adozione con lui, anche loro mai esistiti.

Il pubblico, così come gli inquilini della casa più spiata d’Italia, si è diviso dopo avere ascoltato la versione di Pamela Prati. Alcuni le credono, comprendendo che possa essere stata vittima di una truffa in un momento di fragilità, mentre altri hanno evidenziato le incongruenze del suo racconto, lacunoso per quel che concerne le accuse a coloro che avrebbero architettato il caso. A replicare alla verità, comunque, sarà Eliana Michelazzo, a quei tempi sua manager, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata odierna.

Pamela Prati e Mark Caltagirone: le origini del Pratiful

L’inizio della storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone arriva al pubblico nel 2018 quando la sessantenne annuncia, in un’intervista a Chi, di avere trovato l’amore e di aver preso in affido due bambini, Sebastian di 11 anni e Rebecca di 6. L’uomo sarebbe un imprenditore edile di sette anni più giovane di lei appartenente a una nota famiglia romana. Il suo volto non verrà però mai mostrato, neanche dopo l’annuncio del matrimonio avvenuto a febbraio dell’anno successivo. Le nozze si sarebbero dovute celebrare a maggio in Umbria, ma lei già mostra la fede al dito e l’abito da sposa.

In quel periodo Pamela Prati rilascia anche l’intervista divenuta celebre a Domenica In con Mara Venier, in cui racconta la sua favola d’amore. Per questo avrebbe anche ottenuto un compenso rilevante, tanto che è stata aperta successivamente una interrogazione parlamentare per capire l’entità dei soldi spesi, dato che non ci fu nulla di vero. Il racconto della showgirl era totalmente inventato. La verità però verrà alla luce soltanto qualche settimana dopo.

Mark Caltagirone non esiste: la svolta nel Pratiful

La svolta nello scandalo del Pratiful si ha nell’aprile del 2019, quando Dagospia svela che Mark Caltagirone non esiste, evidenziando tutte le incongruenze dei racconti di Pamela Prati e le altre persone coinvolte. Inizialmente continuano a sostenere che l’uomo esista ma che non voglia mostrarsi in televisione, poi ammettono che è stata tutta una falsa. Eliana Michelazzo, ‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne,svela addirittura che anche suo marito, Simone Cioppi, non è mai esistito.

Nonostante se ne parli da anni il dubbio resta: Pamela Prati è stata realmente raggirata oppure aveva un accordo per portare avanti il caso mediatico?











