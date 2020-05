Eliana Michelazzo/ “Pamela Prati mi ha fatto fuori dalla tv, vorrei fare il Gf o UeD”

Pubblicità

Eliana Michelazzo è stata per diversi mesi una delle figure più richieste dai vari programmi televisivi. Tutto merito, o forse colpa, dell’affaire Pamela Prati, e il suo famoso matrimonio con Mark Caltagirone, vicenda ancora poco chiara ad oggi. Recentemente la regina del Bagaglino è tornata ad essere ospite in televisione, nel salotto di Domenica In e di Zia Mara Venier, una presenza che non è stata digerita in toto proprio dalla Michelazzo, sua ex manager: “Trovo che una conduttrice preparata e in gamba come Mara Venier – le parole di Eliana ai microfoni dell’agenzia Adnkronos – dovrebbe dare la possibilità di parlare a tutti, spero che un giorno la dia anche a me. Pamela è andata a ‘Domenica In’ solo per promuovere il suo libro – ha proseguito – lei non fa mai niente per niente! Per questo non ha preso un cachet. Lei viene invitata da tutti i programmi ma io e Pamela Perricciolo non abbiamo mai la possibilità di replicare su nulla! Scrissi anche a Giletti per farglielo presente ma lui non si è degnato neanche di rispondermi”.

ELIANA MICHELAZZO: “DOVEVO ANDARE A LIVE MA POI…”

Secondo Eliania Michelazzo, la sua ex amica Pamela Pratia l’avrebbe fatta “fuori da tutti i programmi. Ogni volta che qualcuno mi chiama cambia idea dopo poche ore”. Lo stesso sarebbe accaduto anche di recente, in vista di un’ospitata presso la trasmissione “Live non è la D’Urso”, quella che ha dato maggiore visibilità al “matrimonio dell’anno”: “L’ultima volta che dovevo andare a Live non è la D’Urso – racconta ancora Eliana – l’unico programma che mi ha sempre dato diritto di replica, mi è stato detto che c’era stato un problema e non c’era più tempo per far parlare me e Pamela Perricciolo, che eravamo state invitate per parlare dopo un anno dal ‘Caso Mark Caltagironè. Spero che almeno Barbara mi rinviti di nuovo”. La Michelazzo vorrebbe tornare a fare televisione dopo essere stata corteggiatrice a Uomini e donne, e si appella proprio al dating show di Maria De Filippi o eventualmente ad Alfonso Signorini: “Mi piacerebbe – dice – se si facesse un trono magari per una 40ennne come me che è ancora single ed in cerca dell’anima gemella. Il mio sogno sarebbe anche quello di partecipare alla prossima edizione del ‘Gf Vip’. Ma anche Signorini mi metterà da parte? Vedremo”.



