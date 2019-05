Eliana Michelazzo pubblica chat con Mark Caltagirone/ “Vergogna! Sono stata scema!”

È un botta e risposta di accuse quello tra Pamela Prati ed Eliana Michelazzo. Il castello di bugie è ormai caduto: Mark Caltagirone non esiste. Eppure tarda ad arrivare la verità più importante: chi ha inventato tutto? Eliana si scagiona a Live non è la d’Urso e ammette, anzi, di averlo scoperto a sue spese. Dall’altra parte, Pamela Prati dice lo stesso e incolpa, invece, proprio le sue agenti Eliana e Pamela Perricciolo. Ma è proprio mentre va in onda l’intervista della Prati a Verissimo che la Michelazzo lancia un’altra bomba. L’ex agente della showgirl ha pubblicato in una serie di stories sul suo profilo Instagram dei messaggi che si sarebbe scambiata proprio col presunto Mark Caltagirone. Si tratta di messaggi inviati tramite direct su Instagram, dove il presunto Mark le scrive e le invia i disegni dei suoi figli Rebecca e Sebastian.

ELIANA MICHELAZZO REPLICA A PAMELA PRATI

Nella conversazione pubblicata da Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati scambia qualche battuta con Mark Caltagirone che le invia dei disegni fatti dai figli presi in affido, Rebecca e Sebastian. Oltre ai disegni, appare anche una foto che sarebbe proprio di Caltagirone assieme alla piccola Rebecca. Entrambi sono in auto e sorridono alla camera del cellulare. “Vergogna! Sono stata una scema!” scrive poi. E proprio mentre Pamela Prati va in onda su Canale 5, Eliana ha rilasciato un’intervista all’AdnKronos in cui dichiara: “Quelle di Pamela Prati sono accuse totalmente infondate. Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi ha rilasciato un mandato preciso ad organizzare il suo matrimonio. Io stessa ho sul cellulare gli sms e i messaggi vocali del presunto Mark Caltagirone che mi dava incarichi sui dettagli dell’organizzazione”.

