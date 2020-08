Eliana Michelazzo ricoverata d’urgenza per covid/ “Aggravata dopo il Billionaire”

Si sono improvvisamente aggravate le condizioni fisiche di Eliana Michelazzo, ex di Uomini e Donne, nonché nota per essere stata l’agente di Pamela Prati, e fra le protagonista della famosa querelle riguardante Mark Caltagirone. Come riferito poco fa dai colleghi dell’agenzia Adnkronos, la ragazza è stata costretta al ricovero, trasportata d’urgenza presso il policlinico Umberto I di Roma. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo stato di salute, ma vista l’urgenza, è logico pensare che la giovane abbia necessitato di cure specifiche. Ricordiamo che la Michelazzo è l’ennesimo personaggio famoso che si è ammalato dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. Anche l’ex agente della Prati ha ammesso di aver frequentato il Billionaire di Porto Cervo, dove fra lo staff sono stati trovati una sessantina di casi, compreso il patron Flavio Briatore, attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano.

ELIANA MICHELAZZO RICOVERATA D’URGENZA PER COVID: LA SITUAZIONE PREOCCUPANTE IN SARDEGNA

Con il fatto che quest’anno la maggior parte degli italiani abbia deciso di passare le vacanze estive nel Belpaese causa crisi economica post coronavirus, praticamente quasi ogni vip si è recato presso la rinomata Costa Smeralda, affollando i locali più famosi, dal già citato Billionaire, al Sottovento, passando per il Phi Beach, il Country Club, il The Rock e via discorrendo. Qualcosa deve essere però andato storto e con l’aumento dei contagi il governo ha deciso di chiudere le discoteche dal 16 agosto, alla luce anche dei numerosi casi registrati. Come detto prima, a preoccupare è in particolare il focolaio verificatosi al Billionaire ed ora le autorità stanno cercando di risalire a tutti coloro che hanno partecipato alle varie serate estive (si parla di circa 10mila persone), anche se l’operazione sarà tutt’altro che semplice. Sembra infatti che in molti abbiano lasciato nominativi falsi, con tanto di numeri di telefono fake, all’ingresso del locale: sarà un’impresa rintracciarli.



