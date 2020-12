Eliana Michelazzo: “Selvaggia Roma? Ci siamo prese a calci”/ “Voleva denunciarmi…”

L’amicizia tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma è finita. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, la Michelazzo ha raccontato i dettagli di tutte le cose che sono accadute tra lei e l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020 e che hanno portato alla fine della loro amicizia. “Tutto è nato lo scorso dicembre,“ ha raccontato la Michelazzo a Novella 2000, “quando ho scoperto che era stata insieme al mio ex mentre io ero a Ibiza. Questa cosa mi ha turbato così tanto che l’ho raccontato anche in varie storie su Instagram. Si era sempre professata mia amica… e poi sono stata pugnalata alle spalle“. Tra le due c’è stato anche uno scontro con tanto di calci. “L’ho rivista in un locale di Roma e in quel frangente si è permessa addirittura di darmi della poco di buono. Per farvela breve, alla fine ci siamo prese a calci, ma nel vero senso della parola”, ha aggiunto.

ELIANA MICHELAZZO CONTRO SELVAGGIA ROMA

Dopo la rissa, Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma non si sono più viste. Ai microfoni di Novella 2000, la Michelazzo ha fatta sapere che Selvaggia le aveva detto “che mi avrebbe denunciata per percosse, cosa che non ha mai fatto… mah!”. Nella lunga intervista rilasciata al noto settimanale, la Michelazzo ha commentato anche gli atteggiamenti che sta avendo Selvaggia nella casa del Grande Fratello Vip dove ha discusso sia con Elisabetta Gregoraci che con Enock. “Adesso su Enock e Pierpaolo ci sta marciando, perché sa di non essere così famosa per catturare l’attenzione dei telespettatori. L’unico modo per far parlare di sé è questo: inventarsi storielle e creare scompiglio. Solo che il suo problema è che a Roma noi dell’ambiente ci conosciamo tutti, frequentiamo gli stessi posti e sappiamo che le sue sono solo bugie. Sta facendo figuracce, una dietro l’altra”.



