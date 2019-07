Eliana Michelazzo “Simone Coppi? Anni persi”/ E a Ibiza viene truffata “Me la tirate”

Eliana Michelazzo non ha ancora dimenticato Simone Coppi. L’ex manager di Pamela Prati continua a ribadire la sua versione sui social, quella di essere stata truffata. E infatti nel giorno che riteneva essere quello del loro “anniversario” ha pubblicato nelle Instagram Stories uno screenshot relativo ad una loro conversazione risalente a dieci anni fa. «Ho festeggiato per tanti anni questa data, come se fosse la cosa più bella della mia vita. E invece era solo una presa in giro per tanti anni, anni persi dietro al nulla», ha scritto Eliana Michelazzo. Ma ora l’agente sta provando a mettersi alle spalle questa vicenda, infatti è volata a Ibiza. Non mancano le disavventure però. Ha raccontato infatti di essere stata vittima di una truffa. No, stavolta Mark Caltagirone e Simone Coppi non c’entrano nulla. In questo caso le è stata rubata la carta di credito in un locale dove era andata per bere qualcosa. Anche in questo caso ha spiegato tutti i dettagli sui social.

ELIANA MICHELAZZO, TRUFFATA A IBIZA “ME LA TIRATE”

Eliana Michelazzo ha raccontato che un paio di persone l’hanno osservata attentamente mentre effettuava il pagamento nel locale con la sua carta di credito. Avrebbero memorizzato il pin digitato e le avrebbero sottratto la carta di credito che non si era preoccupata di ritirare. Come se non bastasse, prima della mezzanotte sono stati fatti dei prelievi di denaro usando la sua carta. E così dopo la mezzanotte. Lei però non si è accorta di nulla perché aveva il telefono scarico, quindi le notifiche per ogni prelievo le sono arrivate in ritardo. A testimonianza del fatto che non si è inventata nulla, ha anche pubblicato su Instagram una fotografia presso la centrale di polizia. Ha sporto infatti regolare denuncia per il furto e la truffa, ma ha anche voluto scrivere un messaggio. «Vabbé me la tirate ma io vado avanti lo stesso. Smarrita carta di credito tanto per star serena». In totale comunque le sarebbero stati rubati 1500 euro.

