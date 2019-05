Eliana Michelazzo/ “Simone Coppi? E’ un modello svizzero! Io sono malata di mente…”

Ieri pomeriggio Pamela Prati ha raccontato la sua verità intervistata da Silvia Toffanin nel corso dell’ultima puntata stagionale di Verissimo. La showgirl sarda ha confidato di essersi sentita plagiata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sue ex manager. Proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha voluto esprimere il suo punto di vista e per farlo, ha scelto Radio Radio. Intervistata da Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più”, la donna in diretta ha mantenuto la calma con estrema difficoltà. La Michelazzo è scoppiata anche in lacrime ma, ancora una volta, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, nella speranza di potere essere creduta. “In questo momento non è che sto alla grande. È diventato tutto più grande di me e nessuno può comprendere la mia situazione. Mi sono accorta di essere debole, pensavo di essere forte e invece no. Ho creduto alle favole e non mi sono mai resa conto”. Successivamente la Michelazzo ha parlato anche del rapporto di amicizia che la legava a Donna Pamela, colei che le ha fatto credere nell’esistenza di Simone Coppi, suo fidanzato per dieci lunghissimi anni.

Eliana Michelazzo: “Sono malata mentalmente, devo curarmi!”

Eliana Michelazzo piangendo, ha voluto parlare in maniera approfondita di questa spinosa questione, venuta a galla in maniera più dettagliata, proprio negli ultimi tempi. “Simone Coppi? Anche ieri sera mi ha mandato un messaggio”, ha confessato l’ex manager di Pamela Prati. “Io per lui ho pianto tanto con lei e piangevo, tutti i Natali, perché pensavo che lui arrivasse e io compravo anche il regalo, compravo tutti i regali possibili. Ora questi regali non ci sono più, qualcuno se li è portati via ma adesso lo saprete”, ha poi voluto precisare. L’attuale situazione particolarmente complessa, ha messo a dura prova la salute psichica di Eliana. E per quanto riguarda le critiche ricevute dopo gli ultimi sfoghi, ha concluso: “Purtroppo non è niente di inventato. Ho buttato dieci anni della mia vita. Per me la sera è un incubo. Ho chiesto apposta la consulenza ad uno psicologo. Farò le mie cure psicologiche, mi farò seguire da qualcuno. Io sono malata, io sono malata mentalmente”.

Eliana Michelazzo: “Simone Coppi? E’ un modello svizzero!”

“Pensa che io ho smesso di fumare perché lui aveva problemi cardiaci. Capisci? Lui aveva smesso e mi aveva convinta a smettere”, ha continuato Eliana Michelazzo confidandosi in radio con Giada Di Miceli. Poi ha aggiunto: “Ogni puntata che andavo da Barbara aprivo un tassello, dopo le puntate chiedevo alla Perricciolo dove fossero tutti i miei parenti e lei mi diceva che non lo sapeva. Ma era stata lei a parlarmi di loro e presentarmeli virtualmente. Questo è un manicomio, adesso Simone sui social si chiama Eliana al contrario Anaile. Se c’è qualcuno dietro a Donna Pamela deve uscire allo scoperto! Perché qualcuno dietro c’è”. Ex manager della Prati ha confidato che ogni suo spostamento doveva essere comunicato a Donna Pamela: “Che a sua volta diceva tutto al suo ex ragazzo, ossia il fratello di Simone Coppi. Ogni mio movimento era segnato”. La romana, ha concluso rivelando l’identità di Simone Coppi: “Io una volta ho parlato al telefono con Simone, adesso mi chiedo chi sia quell’uomo. Adesso ho scoperto che il mio Simone è un modello svizzero, cioè le foto che mi facevano vedere erano di questo ragazzo”.



