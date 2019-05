Eliana Michelazzo: “sono devastata”/ Sfogo su Instagram: “non meritavo tutto questo”

Eliana Michelazzo continua ad essere attivissima su Instagram dove, dopo aver ricordato quello che è stato il suo percorso dopo la partecipazione a Uomini e Donne, è tornata indietro nel tempo, precisamente a quel 20 dicembre 2009 che avrebbe dovuto segnare l’inizio della sua favola d’amore e che invece è stato l’inizio di un incubo che si è concluso pochi giorni fa quando Eliana Michelazzo ha raccontato la sua verità a Non è la D’Urso portando a galla tutta la vicenda del matrimonio gate di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Eliana che ha preso ufficialmente le distanze non solo dalla showgirl sarda, ma anche da Pamela Perricciolo che è stata la sua socia e che ha denunciato, ha così tirato fuori la sofferenza che tutta òa vicenda le sta provocando.

Eliana Michelazzo: “non meritavo tutto questo”

Su Instagram Stories, Eliana Michelazzo ha pubblicato una storia che ha brevemente fatto il giro del web. L’ex agente di Pamela Prati, infatti, ha condiviso la foto di una fede nuziale accompagnata da parole molto forti. “20 dicembre 2009. Per me ra una data importante. Mi sentivo legata e invece? Era solo un gioco di sentimento che mi ha devastata. Non lo meritavo. Il sogno di ogni donna? Un uomo accanto che ti ama. Che stupida che sono stata Dio mio”, ha scritto Eliana che, in tv, in lacrime ha vuotato il sacco. Sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne sta ricevendo molte critiche, ma anche sostegno soprattutto dale persone che la conoscono davvero.

