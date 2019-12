Eliana Michelazzo/ “Vita nuova! Ho pianto tanto ma chi mi ha preso in giro pagherà!”

Eliana Michelazzo ripensa all’anno appena trascorso. Un anno molto difficile, che l’ha vista per lungo tempo sotto i riflettori per una situazione intricata. Il caso “Caltagirone” e il suo presunto rapporto con Simone Coppi hanno fatto discutere per mesi e l’hanno vista al centro di tante polemiche e accuse. C’è chi le ha creduto e chi, ancora oggi, parla di montatura. Su Instagram la Michelazzo ha voluto fare un bilancio di quest’anno appena concluso, sottolineando ancora una volta come le cose per lei siano state difficili in questi mesi. “Nonostante le tante lacrime versate in questi mesi per tutto ciò che ho subito, sono consapevole che questi 10 anni di vita non me li ridarà indietro nessuno.” esordisce l’ex manager di Pamela Prati. Poi continua “non posso fare altro che pensare al futuro con positività, cercando pian piano di cancellare dalla mia mente e dal mio cuore tutti i brutti momenti. Mi auguro che il 2020 mi dia la serenità che cerco da sempre!”

Eliana Michelazzo annuncia: “Da oggi casa nuova e vita nuova!”

Eliana Michelazzo per il 2020 si augura di ritrovare la serenità e, nonostante quanto accaduto, crede e spera nell’amore. “Chi crede nell’amore, nei sogni, ma soprattutto chi si è fatto da solo..affronta tutto di petto ed è quello che sto facendo io.” Così annuncia “Da oggi casa nuova e vita nuova! Chi si è preso gioco di me sicuramente ne pagherà le conseguenze!” Eliana continua il suo lungo sfogo postato su Instagram dichiarando “Oggi giorno la legge non punisce il plagio, ma per chi ha costruito tutto ciò i rimorsi sulla coscienza dovranno essere un pensiero costante..”. Quello che cerca oggi sono sorrisi e serenità, tuttavia lascia un monito ai suoi lettori “Non fidatevi mai di chi parla, ma non fa’ i fatti e ricordatevi la famiglia è l’unica certezza che abbiamo nella vita ..Buon Natale”





